Новое падение Boeing 737. Проблемная линейка Max 8

Источник: Корреспондент.net

Утром 10 марта пассажирский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через шесть минут после вылета из международного аэропорта Боле в столице Эфиопии.

На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших были делегаты Ассамблеи ООН по окружающей среде.

Это уже не первая за последние месяцы катастрофа с участием той же модели Boeing из семейства Max 8. Причиной падения стала некорректная работа датчика, который при сбое отправляет самолет в крутое пике. В Boeing неисправность признали и выпустили рекомендации.

Сейчас акции корпорации стремительно падают, а Китайские власти приостановили полеты самолетов Boeing 737 Max 8. Планы на использование модели Boeing 737 MAX 8 имели украинские авиакомпании.

Авиакатастрофа в Ефиопии

Самолет Boeing 737 Max 8 направлялся выполнял рейс ET302 из Аддис-Абебы в кенийскую столицу Найроби.

Через шесть минут после вылета (около 8.44 по местному времени) самолет пропал с радаров и разбился в районе Бишофту, в нескольких десятках километров к западу от столицы Эфиопии.

В 11 утра сообщение о крушении официально подтвердили в авиакомпании. Все 157 человек, включая восемь членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.

Среди них были граждане 35 стран. На борту находились 22 делегата Ассамблеи ООН по окружающей среде, которые дожны были принять участие в конференции в Нейроби.

Специалисты обнаружили на месте крушения Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines два черных ящика - параметрический самописец (Flight data recorder) и речевой самописец (Cockpit voice recorder).

Гендиректор авиакомпании Ethiopian Airlines Теволде Гебремариам заявил на пресс-конференции, что перед вылетом у самолета не было выявлено никаких технических неисправностей.

Вскоре после взлета командир корабля подал сигнал бедствия, сообщил о проблеме и запросил разрешение вернуться обратно в аэропорт и связь с самолетом пропала, рассказал он.

Reuters со ссылкой на очевидцев пишет, что перед падением Boeing пытался набрать высоту и сделал крутой поворот.