Новое падение Boeing 737. Проблемная линейка Max 8
Источник: Корреспондент.net
Утром 10 марта пассажирский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через шесть минут после вылета из международного аэропорта Боле в столице Эфиопии.
На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших были делегаты Ассамблеи ООН по окружающей среде.
Это уже не первая за последние месяцы катастрофа с участием той же модели Boeing из семейства Max 8. Причиной падения стала некорректная работа датчика, который при сбое отправляет самолет в крутое пике. В Boeing неисправность признали и выпустили рекомендации.
Сейчас акции корпорации стремительно падают, а Китайские власти приостановили полеты самолетов Boeing 737 Max 8. Планы на использование модели Boeing 737 MAX 8 имели украинские авиакомпании.
Авиакатастрофа в Ефиопии
Самолет Boeing 737 Max 8 направлялся выполнял рейс ET302 из Аддис-Абебы в кенийскую столицу Найроби.
Через шесть минут после вылета (около 8.44 по местному времени) самолет пропал с радаров и разбился в районе Бишофту, в нескольких десятках километров к западу от столицы Эфиопии.
В 11 утра сообщение о крушении официально подтвердили в авиакомпании. Все 157 человек, включая восемь членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.
Среди них были граждане 35 стран. На борту находились 22 делегата Ассамблеи ООН по окружающей среде, которые дожны были принять участие в конференции в Нейроби.
Специалисты обнаружили на месте крушения Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines два черных ящика - параметрический самописец (Flight data recorder) и речевой самописец (Cockpit voice recorder).
Гендиректор авиакомпании Ethiopian Airlines Теволде Гебремариам заявил на пресс-конференции, что перед вылетом у самолета не было выявлено никаких технических неисправностей.
Вскоре после взлета командир корабля подал сигнал бедствия, сообщил о проблеме и запросил разрешение вернуться обратно в аэропорт и связь с самолетом пропала, рассказал он.
Reuters со ссылкой на очевидцев пишет, что перед падением Boeing пытался набрать высоту и сделал крутой поворот.
Второе крушение Boeing 737 за полгода
Это было второе за полгода крушение модификации Boeing 737 Max 8, вышедшей на регулярные рейсы в 2017 году. В конце октябре прошлого года такой же самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Яванское море через 13 минут после взлета. Авиакатастрофа унесла жизни 189 человек.
Причина крушения - некорректная работа датчика, который при сбое отправляет самолет в крутое пике. Датчик автоматически опускает нос самолета вниз, если считает, что он задран слишком высоко. Но в случае нештатной ситуации нос лайнера из-за этой особенности может опуститься так, что пилот не сможет выровнять самолет и он уйдет в пике даже при ручном управлении.
Система, как показало расследование, постоянно опускала нос, даже когда самолет не терял тяги. Пилоты пытались выправить положение, но автоматика более 20 раз не давала им это сделать.
В середине ноября газета Wall Street Journal писала, что Boeing скрывал от авиакомпаний информацию о том, что самолеты Boeing 737 Max 8 и Max 9 могут срываться в пике.
В корпорации Boeing тогда неисправность признали и выпустили рекомендациипилотам, как действовать, если в работе датчиков произойдет сбой. Новые рекомендация американская корпорация публиковать не планирует.
"Безопасность является нашим приоритетом номер один, и мы предпринимаем все меры, чтобы как можно полнее понять все аспекты этой аварии, тесно сотрудничая с группой, ведущей расследование, и всеми участвующими в нем регулирующими органами", - заявили в Boeing.
В декабре Reuters узнал, что Boeing планирует в течение шести-восьми недель представить обновленное программное обеспечение для модели 737 семейства Max, которое должно помочь предотвратить аварии.
Компания может потерять репутацию
Ethiopian Airlines временно приостановили полеты Boeing 737 MAX 8. Вьетнам заявил, что не разрешит своим авиакомпаниям эксплуатировать лайнеры Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин катастрофы.
Администрация гражданской авиации Китая ввела временный запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max 8, поскольку увидела сходство в двух авиакатастрофах. Китай является одним из крупнейших в мире эксплуатантов Boeing 737 Max 8 - около ста таких самолетов.
Евросоюз примет решение о дальнейшей эксплуатации авиалайнера Boeing 737 MAX 8 по итогам консультаций с авиационными властями США.
Сам Boeing отменил запланированную на 13 марта презентацию широкофюзеляжного самолета Boeing 777x и решил перенести мероприятие на более подходящее время.
"Мы будем изучать возможность отметить дебют нового самолета в ближайшем будущем", - приводит Reuters пояснение корпорации.
Акции авиастроительной компании Boeing упали почти на десять процентов во время предварительных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже - до 380 долларов за акцию.
Эксперты полагают, что вторая катастрофа за полгода может серьезно отразиться на репутации компании. После первой трагедии в Индонезии акции концерна торговались на десять процентов ниже исторических максимумов.
Проблемные Боинги и Украина
В Украине Boeing 737 MAX 8 планируют использовать две компании - МАУ (три самолета) и SkyUp Airlines (два Boeing 737 MAX 8 и три Boeing 737 MAX).
Первый полет Boeing 737 MAX 8 в Украине осуществила авиакомпания FlyDubai по маршруту Дубай-Киев (Жуляны) в начале 2018 года.