Новое правительство Каталонии приведено к присяге

Правительство "сохраняет приверженность движению к независимому государству в форме республики", - заявил Торра после церемонии. Он также призвал нового премьер-министра Испании Педро Санчеса к диалогу и совместному принятию рисков.

Отставка каталонской администрации

Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики".

Проведение референдума было признано КС Испании незаконными. Судебные органы Испании возбудили дела против ряда каталонских политиков за мятеж, растрату бюджетных средств и другие правонарушения.