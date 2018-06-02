Новое правительство Каталонии приведено к присяге
Источник: DW
Новое правительство Каталонии в субботу, 2 июня, приведено к присяге. Главой автономного региона стал Жоаким Торра. Начало работы нового правительства Каталонии прекращает действие статьи 155 конституции Испании, которая предусматривает прямое управление автономного региона Мадридом.
Отставка каталонской администрации
Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики".
Проведение референдума было признано КС Испании незаконными. Судебные органы Испании возбудили дела против ряда каталонских политиков за мятеж, растрату бюджетных средств и другие правонарушения.