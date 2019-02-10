Новые платежки за электроэнергию: на что обратить внимание, чтобы не платить дважды

Источник: Українські новини

Новые платежки – от новых поставщиков электроэнергии. В феврале их начали получать украинцы. Из-за реформы на энергорынке старых облэнерго больше нет. Они разделились на две компании. Одна – обслуживает распределительные электросети, а вторая – поставляет электроэнергию, формирует платежки и обеспечивает расчеты с потребителями.

"Стоит обратить внимание, что в счетах, которые люди получат в феврале, изменятся реквизиты, поскольку изменился поставщик. Поставлять энергию киевлянам будет компания "Киевские энергетические услуги", – говорит Виктор Мельников – директор компании "Киевские энергетические услуги".

Из-за реформы энергетического рынка с января поставщики электроэнергии изменились для всех украинцев. Перезаключать договоры людям не нужно. Чтобы случайно не оплатить бывшему поставщику за потребленный в январе свет – кассиру в банке или на почте надо сказать об изменении счета. Если вы раньше платили через интернет, с помощью онлайн-банкинга, то придется самостоятельно обновить реквизиты.

"Наиболее удобный способ, по моему мнению – это пользование личным кабинетом. Через личный кабинет поставщика, который можно найти на сайте можно передать показания счетчика, можно оплатить потребленную электрическую энергию, можно контролировать состояние своих начислений и соответственно расчетов", – объясняет Виктор Мельников – директор компании "Киевские энергетические услуги".

Платить через сайт поставщика можно без комиссии.

Сроки, когда необходимо передавать показатели, не изменились. Данные, как и раньше, можно вносить на сайте или сообщать оператору контакт-центра по телефону. Номер есть в платежке и на интернет-сайте поставщика.

Чтобы меньше тратить на электричество, энергетики советуют установить энергоэффективные лампочки, розетку с таймером и двузонный счетчик. Он считает, сколько электроектроенергии вы использовали ночью. В это время она вдвое дешевле.