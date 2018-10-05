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05.10.2018

Новые счетоводы. Кто возглавил ЦИК

Источник: Корреспондент.net

В Украине окончательно завершилась эпопея с обновлением Центральной избирательной комиссии. Новый состав приступил к работе и даже избрал себе руководителя.

Квотный принцип соблюден, все остались при своих, и власть, и активисты. Вот только провернули все назначения в закрытом режиме.

Человек президента?

Главой ЦИК путем тайного голосования избрали Татьяну Слипачук. Формально Слипачук избрана в ЦИК по квоте депутатской группы “Воля народа”.

Однако, эту депутатскую группу давно уже считают сателлитом власти. Вот и Слипачук в СМИ называют человеком президента Петра Порошенко.

Новый глава ЦИК считается одним из ведущих в Украине специалистов по арбитражным делам. Она партнер юридической фирмы “Саенко Харенко”. Ранее Слипачук была членом комиссии по отбору главы Государственного бюро расследований. Причем назначили ее туда как раз по квоте президента.

Слипачук владеет земельным участком и дачным домом в Киеве, в совместной собственности у нее также квартира в столице. Ездит новоизбранный председатель ЦИК на автомобиле BMW 640D стоимостью 1,6 миллиона гривен, также в ее пользовании Mercedes-Benz G 500.

В прошлом году она получила 2,2 миллиона гривен заработной платы в ООО "Юридическая фирма Саенко Харенко", 716 тысяч гривен составил доход от отчуждения движимого имущества, 1,3 миллиона гривен - гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам .

На банковских счетах у Слипачук 70 тысяч гривен, 257 тысяч долларов, 12 тысяч евро и 200 российских рублей. Наличными она хранит 1,4 миллиона гривен, 250 000 долларов, 2500 евро, 3500 фунтов стерлингов.

Заместители кто

Председатель комиссии внесла предложения по кандидатурам на должности заместителей председателя комиссии и секретаря комиссии.

По итогам голосования заместителями председателя ЦИК избраны Олег Конопольский и Евгений Радченко, секретарем Центральной избирательной комиссии избрана Наталия Бернацкая.

Бернацкая – представитель фракции “Народный фронт”, ранее была первым заместителем министра юстиции. Ранее к ней были претензии у НАБУ.

Кроме того, Бернацкая - фигурантка журналистских расследований. В частности, внимание журналистов привлекла ее декларация о доходах, согласно которой чиновница в 2014 году купила два внедорожника Лексус RX350 и Porshe Cayenne. Впрочем, сама Бернацкая уверяет - машины ей подарили родители:

“Большинство этих средств достались от моих родителей, которые хранили их для меня, чтобы я могла приобрести жилье. Они были на депозите, немного приносили на жизнь, потому что тогда была небольшая заработная плата “.

 В прошлом году Наталья Бернацкая вышла замуж за управляющего партнера юридической фирмы Integrites. 

Олег Конопольский в ЦИК попал по квоте БПП. Он адвокат, в 2010 году был доверенным лицом Арсения Яценюка на выборах президента. Защищал в суде интересы экс-мэра Киева Александра Омельченко. Первоначально в 2016 году в ЦИК его прочили от "Народного фронта", но по итогу он там оказался по квоте президентской фракции.

Евгений Радченко – единственный член ЦИК, рекомендованный в состав общественными организациями и экспертами.  Он один из основателей Комитета избирателей Украины - общественной организации, которая с начала 1990-х системно мониторит выборы в Украине. Также работал экспертом Венецианской комиссии. По его словам, в этом статусе работал на выборах в 14-ти странах. Кроме того, в 2005 - 2007 годах был советником координатора проектов ОБСЕ в Украине. Сейчас входит в состав общественной платформы “Реанимационный пакет реформ”.

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