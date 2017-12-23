Новый год-2018: популярные места отдыха украинцев

Источник: Українські новини

В Европе наибольшей популярностью у украинцев пользуются Прага, Будапешт и Рим, а в Украине — Львов, Одесса и Киев.

В преддверии праздников, пока в Украине вовсю продаются "новогодние" поезда, газета "Сегодня" выяснила, куда украинцы планируют поехать на Новый год.

Польша в лидерах

Ответ на вопрос "где встречать Новый год 2018" украинцы ответили практически однозначно. Самым популярным зарубежным направлением в декабре, как и в прошлом году, оказалась Польша. Но если в 2016-м туда отправились 80% туристов, выбравших автобус, то в этом году их доля выросла до 85%. Год назад самыми востребованными были Варшава, Краков, Вроцлав и Познань, а в этом к ним присоединились еще Катовице, Лодзь и Люблин. Среди популярных направлений оказались также Беларусь (5% в 2016 году против 2% в 2017-м), Чехия (5% против 4%) и Германия. Берлин и Мюнхен для зимней поездки выбрали 7% украинцев в прошлом году и 4% в этом. Наконец, в Словакию, как и в прошлом году, отправились 3% туристов. К списку популярных направлений в этом году добавилась Литва — в Вильнюсе побывают 2% украинских путешественников.

"Если говорить о направлениях внутри страны, то основная тенденция перед Новым годом — нехватка ж/д билетов. Поэтому наши сограждане путешествуют в основном на автобусах. Среди самых популярных направлений: Киев — Львов, Львов — Киев и Киев — Одесса", — рассказали изданию эксперты "Busfor Украина".

В этом месяце во Львов отправились 28% путешественников, в Одессу — 16%, а в столицу — 15%. Кроме того, популярностью пользуются Днепр (13%), Харьков (6%), Запорожье и Житомир (по 4%). Наконец, в список популярных внутренних направлений также добавились Ужгород (7%) и Кропивницкий (5%). Однако из списка самых популярных городов в этом году пропали Кривой Рог и Ровно, куда в 2016-м ездили, соответственно, 5% и 2% туристов.

Из Лондона во Львов

Примерно такие же направления популярны и среди авиапутешественников. Глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха говорит, что чаще всего украинцы летают в европейские города, где можно посмотреть на достопримечательности.

"Естественно, это Прага, Будапешт, Варшава, Вена, Рим — те города и страны, которые интересны исторически", — добавил он.

Эту информацию у себя на странице в Facebook подтвердил и. о. начальника Киевской таможни Сергей Тупальский. Он отметил, что самые популярные авианаправления у украинцев — Будапешт, Варшава, Гамбург, Нюрнберг, Познань и Рим.

Впрочем, не только украинцы выбирают Европу — наши города тоже интересны иностранцам. Так, авторитетное британское издание The Telegraph включило Львов в список мест, которые стоит посетить в 2018 году. Наряду, например, с Буэнос-Айресом, Сейшелами, Ла-Рошелью и Римини. Авторы отмечают атмосферу Львова, его архитектуру и множество городских кофеен.