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Прорыв трубы в Киеве: вода достигла седьмого этажа

Источник: КорреспонденТ.net

29.05.2017

В Киеве на Голосеевском проспекте прорвало трубу диаметром 2 метра, в результате чего фонтан воды достиг высоты седьмого этажа.

Об этом сообщил очевидец Александр Гусев в Facebook.

Он также отметил, что пострадали припаркованные рядом автомобили и дом неподалеку.

"Людей отселяют, им нужна помощь", - написал Гусев

 

Киев Происшествия
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