Прорыв трубы в Киеве: вода достигла седьмого этажа
Источник: КорреспонденТ.net
29.05.2017
В Киеве на Голосеевском проспекте прорвало трубу диаметром 2 метра, в результате чего фонтан воды достиг высоты седьмого этажа.
Об этом сообщил очевидец Александр Гусев в Facebook.
Он также отметил, что пострадали припаркованные рядом автомобили и дом неподалеку.
"Людей отселяют, им нужна помощь", - написал Гусев
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