Новый тип. Украина создала электромагнитное оружие

Источник: Корреспондент.net

В Украине разработали и организовали производство электромагнитного оружия, предназначенного для поражения разных типов радиоэлектронных средств.

Такое оружие создает мощное электромагнитное излучение и выводит из строя радиоэлектронную аппаратуру и военную технику, но безопасно для человека.

Выведет из строя любую технику

Оборонно-промышленное предприятие Спецтехноэкспорт, входящее в госконцерн Укроборонпром, объявило о создании и организации производства электромагнитного оружия, предназначенного для поражения разных типов радиоэлектронных средств.

Для разработки нового типа оружия Украина четыре года назад начала искать иностранных инвесторов, поскольку наукоемкая работа требовала значительных финансовых затрат.

Было заключено соглашение с оборонной компанией из Индии. Привлеченные иностранные средства были направлены на создание научно-технической документации и производство опытных образцов.

Первую партию нового оружия Украина передала Индии в феврале. Спецтехноэкспорт также объявил, что оборонные предприятия Украины готовы начать серийное производство.

"По принципу работы новое электромагнитное оружие создает мощное электромагнитное излучение, выводя из строя радиоэлектронную аппаратуру, установленую на вооружении и военной технике, или создает значительные препятствия ее штатному функционированию", - говорится в комментарии украинской компании.

Директор Спецтехноэкспорта Владислав Бельбас указал, что теперь "Украина присоединилась к закрытому клубу государств, работающих над созданием высокоэффективной электромагнитного оружия".

"Такой тип вооружений использует только энергию электромагнитного излучения, поэтому его действие не имеет летального воздействия на людей, однако оно способно вывести из строя любую технику или объекты инфраструктуры, которые оснащены электронными системами", - сказал он.

Электромагнитные боеприпасы могут быть размещены как на ракетных, так и авиационных носителях, включая беспилотные летательные аппараты, отметил Бельбас.

Уверенное падение. Украина, как экспортер оружия

Оружие может эффективно применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны без риска нанесения вреда гражданскому населению, рассказал директор Спецтехноэкспорта.

Что есть у США и России

СВЧ-пушку относят к классу нелетального вооружения, основанного на новых физических принципах.

По своим характеристикам она близка к комплексам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронного подавления. К преимуществам электромагнитного оружия относят сниженные требования к точности и относительную дешевизну.

В мае 2015 года стало известно, что Исследовательская лаборатория ВВС США завершила проект импульсного электромагнитного оружия CHAMP. В нем принимали участие компании Boeing, Raytheon и Lockheed Martin.

Оружие представляет собой мощный магнетрон, излучающий микроволны. По силе воздействия на электронику он сопоставим с атмосферным атомным взрывом, однако, в отличие от последнего, локально выводит из строя электронику.

В октябре прошлого года в России заявили, что образцы российского электромагнитного оружия уже проходят испытания в условиях полигонов.

Тогда разработчики говорили, что в СВЧ-пушках используется электромагнитное излучение сверхвысокой частоты, которое способно полностью сжигать электронику противника, например, головки самонаведения ракет.