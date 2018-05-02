Новый турнир ФИФА может принести федерациям миллионные доходы

Источник: DW

Новые инициативы президента ФИФА Джанни Инфантино могут принести ведущим европейским футбольным федерациям до 75 млн долларов каждые два года. Об этом говорится в письме, направленном главой ФИФА членам совета организации. Как сообщается в среду, 2 мая, агентство AP, эти средства будут заложены в бюджет нового турнира, предложенного Инфантино - Лиги наций Международной федерации футбола (ФИФА).

Предполагается, что в турнире, который придет на смену международным товарищеским матчам, примут участие более 200 сборных, разделенных на семь дивизионов. В течение двух лет каждая из них проведет по шесть матчей предварительного раунда. Лучшие команды сыграют в коротком финальном турнире, названном "Финал 8". Планируется, что он будет проходить в октябре или ноябре каждого нечетного года, начиная с 2021. Место в финальном раунде гарантируется трем европейским и двум южноамериканским командам.

У ФИФА есть группа анонимных инвесторов

Из письма Инфантино следует, что европейские федерации, чьи команды смогут пробиться в финал, получат от 37 до 50 млн долларов за матчи предварительного этапа, еще 15 млн составит премия за выход в финальную часть. Победитель турнира может рассчитывать еще на 10 млн долларов, а, сборная, занявшая второе место, - на 5 млн долларов. Какие призовые деньги получат неевропейские сборные, не сообщается.

Инфантино заявил, что у него на примете есть группа анонимных инвесторов, готовая вложить в этот проект, а также в обновленную версию Кубка мира среди клубов, которая также начнет проводиться с 2021 года, 25 млрд долларов за 12 лет. Как сообщает агентство dpa, Совет ФИФА должен принять решение по предложениям Инфантино до середины мая 2018 года.

Лига наций УЕФА

Стоит напомнить, что в сентябре 2018 года стартует новый турнир Лига наций УЕФА. В нем примут участие все 55 европейских сборных, разбитые на четыре дивизиона в соответствии с рейтингом команд на момент окончания европейской квалификации к ЧМ-2018. К примеру, Германия возглавила "Лигу А", Россия оказалась третье в "Лиге B".

Турнир также будет проводиться раз в два года. При этом победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе, а худшие команды в группах лиг А, В и С отправятся в более низкую лигу. Лига наций УЕФА будет связана с отборочным циклом к чемпионату Европы, давая дополнительную возможность выхода в его финальную стадию.