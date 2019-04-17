НСЖУ открывает "горячую линию" для журналистов в день выборов 21 апреля

Источник: Українські новини

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) открывает "горячую линию" и предоставляет юридические консультации для журналистов во время второго тура выборов Президента Украины. В НСЖУ может обратиться любой журналист или отдельное средство массовой информации, которым препятствуют в их профессиональной деятельности или у кого возникает вопрос об особенностях работы в день выборов.

Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Рассчитываем на спокойную атмосферу для работы журналистов и во время повторного голосования, так как это было в первом туре, - отметил Томиленко. - На нынешних выборах особых инцидентов препятствования журналистской деятельности зафиксировано не было, но рекомендуем коллегам заботиться и о собственной безопасности, и о вариантах оперативной защиты своих прав".

В НСЖУ обратили внимание на то, что:

1. Работа журналистов на избирательных участках во время голосования и подсчета голосов регламентируется Законом Украины "О выборах Президента Украины" (ст. 13). Для того, чтобы воспользоваться этим правом, журналисту необходимо предъявить удостоверение. Единственное ограничение: на участке могут одновременно находиться не более 2 сотрудников одного СМИ.

2. Национальный союз журналистов Украины открывает "горячую линию" и предоставляет юридические консультации (по телефону и в социальных сетях) для журналистов во время предвыборной кампании и выборов.

Телефон горячей линии приемной НСЖУ: (044) 234-52-09.

Кроме того, можно написать оперативное сообщение в соцсети Facebook:

медиа-юрист, адвокат, секретарь НСЖУ Валерий Макеев;

председатель НСЖУ Сергей Томиленко;

первый секретарь НСЖУ Лина Кущ;

пресс-секретарь НСЖУ Светлана Лазоренко.

3. Также журналисты могут получить консультацию и помощь у партнеров НСЖУ - медиаюристов:

Платформа прав человека.

Институт развития региональной прессы.

4. Национальный союз журналистов Украины осуждает предоставление сторонним лицам удостоверений журналистов и призывает и политические штабы, и редакции СМИ не злоупотреблять правом пребывания журналистов на избирательных участках.

Граждане Украины, не журналисты, могут проконсультироваться по вопросам выборов по телефону "горячей линии" Комитета избирателей Украины - 0800 212 575 (звонки бесплатные).