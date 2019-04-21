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21.04.2019

О Донбассе, РФ и языке. Первые обещания Зеленского

Источник: Корреспондент.net

По последним данным экзит-поллов и по первым данным ЦИК во втором туре президентских выборов, которые прошли 21 апреля, побеждает комик Владимир Зеленский. Он уже сделал несколько заявлений. Вот некоторые из них.

Информационная война на Донбассе

Зеленский хочет начать "мощную информационную войну" на востоке Украины, чтобы, как он говорит, закончился огонб.

"Мы пригласим журналистов и блогеров. Мы показали, что мы можем делать. У нас есть креативные идеи, и нам нужна ваша помощь", - подчеркнул он.

Перезагрузить Минск-2

Зеленский заявил, что будет выстраивать отношения с Россией в нормандском формате.

"В любом случае в нормандском формате. В любом случае минский процесс - мы будем перезагружать его. Я думаю, что у нас будут замены кадровые. Это будет минский формат, мы будем идти до конца ради того, чтобы прекратить огонь, чтобы наших парней вернуть живыми".

Задача №1 - вернуть всех военнопленных

Победитель второго тура выборов считает освобождение украинских военнопленных своей первоочередной задачей на данный момент.

"Для нас сейчас задача, я считаю, номер один - вернуть всех наших заключенных, всех военнопленных, наших моряков. Я общался с родителями, знаете, на это нельзя спокойно реагировать. Я сделаю все, чтобы вернуть - не могу обещать, но я сделаю, чтобы вернуть - наших ребят домой. Это приоритетная задача", - сказал политик.

За закон о языке

Зеленский заявил, что поддерживает украинский язык и языковой законопроект. 

"Я должен как гарант защищать украинский язык, и я это буду делать... Мы за закон об украинском языке. Но сейчас этот законопроект находится в Верховной Раде. Я думаю, там есть какие-то вопросы", - сказал он.

Не хочет пробок

"Да, мы не хотим работать в нынешней администрации. Я должен сначала туда попасть. Место это должно быть открытым. Также мы хотим сократить администрацию президента. Я не хочу, чтобы пробки были в Киеве. Поэтому хочу найти такое место в Киеве или возле Киева. Чтобы не было кортежей (сейчас на меня сурово смотрит охрана)", - сказал Зеленский.

Кто заменит Зеленского в Квартале 95

"Мы живем с вами в свободной демократической стране. В шутках мы понимаем, в чем проблема. Кто будет вместе меня - не знаю. А можно мне иногда появляться будет? (смеется) Это шутка. Я буду в зале, только в зале. Вообще у нас много талантливых ребят. Думаю, кто-нибудь найдется", - ответил политик.

 

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