О настоящем и будущем Украины. Прямая линия Путина

Источник: Корреспондент.net

Российский президент Владимир Путин провел традиционную прямую линию, на которой отвечает на вопросы граждан РФ. Однако в этом году россиян в студии не было, их вопросы транслировались на большом экране.

Большинство вопросов касались внутренних проблем России, в основном экономических.

Угроза государственности Украины

Во время прямой линии "советник главы" ДНР, писатель Захар Прилепин сказал Путину, что в Донецке ожидают провокации со стороны Украины во время проведения Чемпиона мира по футболу в России и попросил прокомментировать.

"Надеюсь, что до этого не дойдет. Но если это случится, то будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - ответил Путин.

Он сказал, что российские власти видят, что происходит в ЛДНР и заверил, что будет помогать им и дальше. Путин считает, что Украина не оказывает достаточных усилий, чтобы решить проблему жителей Донбасса.

"Ну как можно считать их своими и организовывать блокаду... подвергать их обстрелам. Мне иногда кажется, что Украина, вступая в новый политический цикл... Ситуация в этой связи усугубляется. Украинский власти не в состоянии решить проблемы ЛНР и ДНР, в том числе потому, что им не нужны избиратели с этих территорий", - говорит он.

Путин призвал украинские власти "идти по пути" минских договоренностей и заявил, что Россия "сделает все, чтобы ситуация на Донбассе была разрешена в рамках минских соглашений".

Спасти демографию братьями-украинцами

К прямой линии подключились переселенцы с Донбасса, которые сейчас проживают в российском городе Батайске в Ростовской области.

Они попросили Путина обратить на них внимание и упростить систему получения гражданства для бывших жителей ЛНР и ДНР.

Российский президент ответил, что ему неловко слушать, что до сих пор не выполнены поручения миграционным службам по поводу трудоустройства переселенцев, и пообещал, что поможет.

По его словам, Россия должна пройти путь либерализации в сфере получения российского гражданства.

Президент РФ отметил, что конфликт в Донбассе является "большой трагедией". Отвечая на вопрос переселенцев, испытывающих сложности с трудоустройством в России, Путин поручил министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву отрегулировать этот вопрос.

Он добавил, что "привлечение соотечественников в Россию" является одним из способов преодоления демографического кризиса, начавшегося еще в 1990 годы.

Путин заявил, что россияне и украинцы - это "практически один народ, у которого общее прошлое и будущее".



"Я всегда относился к Украине как к братской стране и считаю украинцев и русских практически одним народом. У нас общее прошлое, и уверен, что, несмотря ни на какие трагедии сегодняшнего дня, общее будущее", - заявил Путин.

Обмен Вышинского на Сенцова

Путин заявил, что пока не думал о возможности обмена главреда РИА Новости-Украина на украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ.

"Мы пока об этом не думали. Я думаю о другом. О том, что здравый смысл должен восторжествовать на Украине. И надеюсь, что мы добеемся освобождения российского журналиста, в том числе, и под давлением международных организаций, от которых так или иначе зависят украинские власти", - заявил Путин.

По его словам, невозможно сравнивать Вышинского и Сенцова, поскольку первый был задержан за журналистскую деятельность, а Сенцов "готовил теракт".

Польза Сирии для российской армии

Путин рассказал в ходе прямой линии о новом вооружении России и о его применении во время сирийского кампании.

Он также сказал, что российские войска из Сирии выводить пока не планируют.

"Это не просто воинский контингент. Это два комплекса базирования - порт Тартус и аэропорт в Хмеймиме. Наши военные будут находиться там до тех пор, пока это выгодно России и во исполнение наших международных обязательств. Мы пока не планируем выводить", - заявил Путин.

Кампанию в Сирии президент России назвал бесценным опытом, в том числе для испытания нового российского вооружения.

"Сирийская операция является уникальным боевым опытом для российских вооруженных сил. Никакие учения не идут в сравнение с применением в боевых условиях", - сказал он, подчеркнув, что "Сирия - не полигон".

Путин заявил, что боевые действия в Сирии помогли понять важность связи, разведки, космической группировки, усовершенствовать российские вооруженные силы.

Президент России пояснил, что разработка вооружений, о котором он рассказывал во время послания и которая вызвала массу эмоций на Западе, началась давно - ракетный комплекс Авангард с гиперзвуковым блоком, к примеру, в 2004 году.

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Он заверил, что появление аналогов на Западе Россию уже не беспокоит, поскольку она "уже разработала самое мощное на данный момент вооружение".

Гиперзвуковая ракета Кинжал уже стоит на вооружении в Южном федеральном округе РФ, лазерный боевой комплекс также поставлен на вооружение, заявил Путин.

Система Авангард отправлена в серийное производство, а 2020 году вооруженным силам России будет поставлен ракетный комплекс Сармат, добавил он.

По словам президента РФ, прошли самые важные испытания ядерной двигательной установки, предстоят еще плановые работы, и сомнений в поставке вооружений в положенное время нет.

Период деградации с Западом

Путин считает, что "поток обвинений с Запада" это способ сдерживания России, поскольку видят в ней "угрозу и конкурента".

На вопрос ведущего, когда закончится период деградации в отношениях со странами запада, Путин затруднился назвать конкретные сроки, но заявил, что знает, какие условия для этого нужны.

"Мы всегда стремимся к компромиссам. Давление закончится тогда, когда наши партнеры убедятся, что применяемые ими методы контрпродуктивны", - заявил он.

Ведущий напомнил мюнхенскую речь Путина, которого "тогда никто особо не слушал, а теперь получают торговую войну от США" и спросил, "не говорят ли ему с глаза на глаз европейские партнеры о том, что они не снимают санкции только потому, что на них давит Вашингтон".

"Все видят, что происходит. Видимо, наши партнеры думали, что контрпродуктивная политика их не коснется, но сейчас мы видим, что это происходит. А за что? Они разве аннексировали Крым? Нет, это связано с прагматичными интересами США, так как их понимает их нынешнее руководство", - говорит Путин.

Российский президент заявил, что в 2007 году в Мюнхене предупреждал, что "США распространяют юрисдикцию своих законов" за пределы своей страны.

"Это неприемлемо. Вот именно это и происходит сегодня. Но уже в отношении наших европейских и других партнеров. А почему происходит? Да потому что никто ничего не сделал для того, чтобы эта тенденция прекратила развиваться. Вот, пожалуйста получи. Кушать подано, садитесь... есть пожалуйста", - сказал Путин.