Объем экспорта в ЕС приближается к 50% - Порошенко

Источник: Корреспондент.net

Доля Евросоюза в украинском экспорте приближается к 50%. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совета регионального развития во Львовской области. Выступление транслировалось на странице Порошенко в Facebbok.

Президент отметил, что доля ЕС в структуре украинского экспорта сейчас составляет 42,6%.

"Доля Европейского союза в общей структуре украинского экспорта уже сейчас составляет 42,6% и стремительно приближается к 50%. Представьте 50% украинского экспорта - это крупнейший в мире рынок ЕС!", - сообщил Порошенко.