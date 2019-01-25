Объемы поставок природного газа "Винницагаз Сбыт" составили 492,2 млн м куб. в 2018 году

Источник: Українські новини

В течение 2018 года ООО "Винницагаз Сбыт" поставлено потребителям Винницкой почти 492,2 м куб. природного газа на общую сумму 3,75 млн грн. Это на 7% меньше по сравнению с объемами поставок голубого топлива предприятием в 2017 году. Львиная доля поставок приходится на население и составляет 470,2 млн м куб. или более 95,5%.

Остальное потребили в значительно меньших долях промышленные потребители - 12,3 млн м куб., что составляет 2,5% от общего объема поставок газа предприятием, бюджетные учреждения и организации - 9,2 м куб. (1,9%) и религиозные организации - 505,1 тыс. м куб. (почти 0,1%).

"Уменьшение объемов поставок газа можно объяснить сравнительно теплыми погодными условиями, как в начале, так и осенью 2018 года, а также повышением цены на энергоресурс", - объясняет директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

Сейчас в "Винницагаз Сбыт" активно проходит кампания по заключению договоров поставки природного газа снебытовыми потребителями Винницкой области на текущий год.

Предприятие постоянно участвует в процедурах закупок газа, проводимых бюджетными учреждениями и организациями. С начала 2019 года ООО "Винницагаз Сбыт" уже стало победителем в 34-х процедурах открытых торгов по закупке газа общим объемом поставки 2,45 млн м куб. Кроме того, в настоящее время предприятие является участником еще около 70 процедур закупок, проводимых бюджетными организациями региона.

В 2018 году компания поставляла газ 604 потребителям бюджетной сферы на сумму более 109,7 млн грн. В этом году бюджетные учреждения и организации, которые закупают газ без применения тендерных процедур, уже заключили с "Винницагаз Сбыт" 486 договоров на поставку энергоресурса в общем объеме 5,43 млн м куб.