Обидчикам Найема "светит" по 5 лет тюрьмы, - адвокат

Источник: Українські новини

Защита троих подозреваемых в нападении на депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафу Найема намерена обжаловать решение суда, который избрал им меры пресечения в виде ночного домашнего ареста и круглосуточного домашнего ареста.

Об этом в интервью сообщил адвокат подозреваемых Игорь Синиченко.

"Конечно, будем обжаловать (меру пресечения). Мы к этому делу относимся довольно просто. Все эти три парня обвиняются в преступлении средней тяжести. Это преступление предусматривает до 5 лет лишения свободы", - сказал он.

По его словам, согласно Уголовному процессуальному кодексу, содержание под стражей не может быть применено к ранее не судимому лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления, по которому законом предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет и только в том случае, если будет доказано, что, находясь на свободе, этот человек скрывался от органов досудебного расследования, препятствовал уголовному производству или которому сообщено о подозрении в совершении другого преступления.

"Поскольку они сразу же были задержаны, то в любом случае содержание под стражей невозможно, и суд правильно поступил и не пошел на поводу у этих "крикунов", которые затеяли эту всю историю", - отметил адвокат.

Он подчеркнул, что его клиенты действительно виновны и будут наказаны по закону.

"Я убежден, что их накажут и их родственники. У них очень строго с этими вопросами. Но их нельзя было взять под стражу по той лишь причине, что это запрещено законом", - считает юрист.

Он уверен, что, даже избрав меру пресечения в виде личного обязательства, суд мог закрепить за подозреваемыми такие обязательства, которые были бы сродни домашнему аресту.