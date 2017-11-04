Облава-2: Что известно об операции по поиску и поимке призывников в центре Львова

Источник: 112.ua

Не успели немного утихнуть страсти и дискуссии по поводу облавы на молодежь в одном из киевских ночных клубов, как похожая ситуация повторилась во Львове.

В ночь на субботу, 4 ноября, в социальных сетях начали публиковать первые деталипроизошедшего. Так, студентка София Галан написала о перекрытии военными проезда Кривая Липа.

По ее словам, после перекрытия была начата проверка документов у всех парней призывного возраста.

Рассмотрим, какие детали произошедшего известны на данный момент:

- Облава была начата около 00.30 4 ноября

- Был перекрыт проезд Кривая Липа. В том числе сообщалось о попытках прорваться в ночной клуб Paradox.

- По свидетельствам очевидцев, отпускали лишь тех, у кого при себе были документы или студенческий билет (при условии дневной формы обучения).

- В комментарии Zaxid.net одна из очевидцев сообщила, что участники облавы были в масках и бронежилетах.

- Спикер Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская опровергла участие полиции в облаве.

- Проведение проверки подтвердил руководитель Западного регионального медиацентра Минобороны Александр Поронюк. "Если говорить юридическим языком, то разрешено все, что не запрещено законом", - сказал он в комментарии Zaxid.net.

- Во львовском клубе Paradox уже прокомментировали ночные события. Там заявили, что не пустили военных из-за того, что те не предъявили необходимые документы.

"На наши требования предъявить документы, которые являются основанием для проведения соответствующих действий, ответа мы не получили. Соответственно наша охрана не позволила им совершить данные действия", - сказано в заявлении.

Отметим, что проулок является очень популярным среди молодежи. Кроме того, он довольно узкий и удобный для перекрытия – много людей для этого не требуется. Если перекрыть проулок с двух сторон – выбраться из него не получится.