Обломки китайской космической станции могут упасть на Землю 2 апреля

Источник: DW

Первая китайская пилотируемая орбитальная станция "Тяньгун-1" постепенно сходит с орбиты. Ряд ее фрагментов может достигнуть Земли в период со второй половины дня воскресенья, 1 апреля, до утра понедельника, 2 апреля. Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве (ESA).

С наибольшей вероятностью, это произойдет в 02:25 по центральноевропейскому летнему времени (03:25 мск) понедельника, прогнозируют в ESA.

Несмотря на то, что большинство фрагментов, по всей видимости, сгорит в атмосфере при вхождении в нее на высокой скорости, отдельные элементы могут достигнуть поверхности Земли, причем произойдет это в широком поясе: от 43 градуса северной до 43 градуса южной широты. "Они не упадут все в одно место, "шлейф" растянется на 1000-1200 километров", - отметил эксперт ESA Хольгер Краг (Holger Krag) в Дармштадте.

Население не пострадает

При этом специалисты практически полностью исключают, что население может пострадать от падения обломков. "Вероятность того, что кто-то получит ранения, столь же высока, как шансы, что в тебя дважды за год попадет молния", - пояснил Краг.

В воскресенье, 25 марта, американская газета The Hill со ссылкой на базирующуюся в Калифорнии исследовательскую организацию "Аэрокосмическая корпорация" опубликовала материал, в котором утверждается, что обломки сходящей с орбиты станции могут упасть в Испании, Португалии, Франции и Греции. В МИД КНР, в свою очередь, утверждают, что подобный сценарий малореалистичен, а власти Китая при необходимости оперативно проинформируют страны о возникновении риска.