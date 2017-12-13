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13.12.2017

Обмен пленными на Донбассе может состояться до 25 декабря, - источник

Источник: 112.ua

Обмен военнопленными между Украиной и самопровозглашенными "ЛДНР" состоится до 25 декабря. Об этом сообщили два источника в минской контактной группе, а также два собеседника в российских дипломатических кругах.

Как стало известно, окончательные списки будут утверждены 20 декабря — в этот день пройдет последнее в 2017 году заседание контактной группы в Минске. Речь идет о 74 украинских пленных и 306 задержанных сепаратистах.

При этом пока остается неясной судьба около 30 заключенных, которые не хотят возвращаться в Донецк и Луганск.

"К этим людям, в желании которых остаться в Украине сомневаются на Донбассе, украинская сторона предлагает отправить независимых экспертов, чтобы те подтвердили их намерения. Это правильный и разумный ход", — заявил один из источников.

По сообщениям собеседников издания, Киев серьезно настроен решить вопрос обмена пленными до указанной даты.

Напомним, 15 ноября президент России Владимир Путин пообещал обсудить вопрос обмена пленными на Донбассе с лидерами боевиков ОРДЛО. С соответствующим вопросом к нему обратился лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук во время посещения Путиным Ново-Иерусалимского монастыря. В тот же день он провел переговоры с главарями боевиков ОРДЛО. По их итогам в Кремле заявили, что они поддерживают проведение обмена пленными.

По последним данным представителя Украины в ТКГ Ирины Геращенко, боевики ОРДЛО удерживают в заложниках 162 человека. Кроме того, около двух десятков граждан Украины находятся в заключении в России по политическим мотивам.

В СБУ заявили, что Украина готова к проведению обмена пленными в формате "306 на 74". Боевики также подтвердили согласие выдать 74 заложников.

Последний обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре 2016 года.

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