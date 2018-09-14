Обнародован полный текст решения Апелляционного суда по "долгу" Януковича

Источник: Українські новини

Апелляционный суд Англии обнародовал полный текст по делу о долге Киева перед Россией в размере 3 млрд долларов.

Решение вынесено в пользу Украины.

В своем единогласном решении все три судьи Апелляционного суда Англии согласились с тем, что судья в первой инстанции ошибочно: отказал Украине в судебном разбирательстве аргументов защиты по принуждению; отказал Украине в постоянной остановке производства в случае, если английский суд не может рассматривать аргументы Украины относительно принуждения.

Таким образом, Украина успешно обжаловала решение, вынесенное Судьей Блэром в порядке упрощенного производства, и это решение подлежит отмене.

Отмечается, что Россия привела все аргументы для того, чтобы избежать ответственности за свои действия.

В то же время Апелляционный суд единогласно решил, что английский суд должен провести полное и открытое судебное разбирательство позиции Украины.

Украина заявляет, что якобы заключенные соглашения о "русских" облигациях не подлежат принудительному исполнению в силу угрозы и актов политической и военной агрессии России против Украины.

Украина приветствует этот важный результат, который является еще одним свидетельством того, что позиция Украины на этой стадии процесса является сильной.

Ранее сообщалось, что в случае, если Апелляционный суд согласится с доводами адвокатов украинской стороны, Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению этого дела.

Тогда рассмотрение будет вестись уже не по ускоренной процедуре, а в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических моментов дела.