Обнародован текст отчета ГПУ об Иловайском котле

Источник: КорреспонденТ.net

Генеральная прокуратура Украины обнародовала полный отчет о результатах расследования Иловайской трагедии. Как отметили в ведомстве, отчет уже передан в Международный уголовный суд в Гааге.

Результаты расследования Иловайской трагедии

Главная военная прокуратура продолжает осуществлять досудебное расследование по факту ведения Российской Федерацией агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия.

В указанном производстве, помимо прочего, исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых произошли эти события.

Для полноты следствия и профессиональной оценки вопросов применения и взаимодействия сил и средств, привлеченных к проведению АТО в Донецкой и Луганской областях, обоснованности принятия управленческих решений при планировании и проведении боевых операций, в том числе в августе 2014 года в районе Иловайск Донецкой области, проведены две комплексные комиссионные судебные военные экспертизы, к которым привлечено 31 опытных экспертов и специалистов в военной сфере.

Собранными доказательствами и экспертизами установлено, что с мая по июль 2014 года силами АТО проведен ряд успешных операций по освобождению населенных пунктов Донецкой и Луганской областей от террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

11 августа 2014 руководством АТО был издан приказ, на выполнение которого командованием сектора "Б" был разработан замысел, одной из задач которого было блокирование силами ВС Украины и зачистка от незаконных вооруженных формирований города Иловайск. К боевой операции были привлечены силы отдельных добровольческих батальонов.

В соответствии с указанными приказом и замыслом, которые были вполне обоснованы, предполагалось взятия города Иловайск вместе с контролем северных окраин города Макеевка, что должно было привести к установлению контроля над путями снабжения и в дальнейшем позволяло окружить и освободить город Донецк от террористов.

Учитывая существенные успехи наших войск, во избежание поражения указанных террористических организаций в третьей декаде августа 2014 руководством ВС РФ организовано прямое вторжение регулярных российских подразделений на территорию Донецкой области с одновременными артиллерийскими обстрелами позиций ВС Украины из России.

Самое масштабное вторжение состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года. Силы вторжения ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК.

С целью введения в заблуждение и дальнейшего вероломного убийства украинских военнослужащих, на российской военной технике были заблаговременно сняты или замаскированные тактические знаки и нанесены опознавательные отметки украинских подразделений, что запрещено ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12.08.1949 (Протокол I) от 08.06.1977.

Согласно полученным следствием данным Службы безопасности Украины, разведывательных органов и Объединенного штаба АТО, критическое соотношение военных сил Украины в районе города Иловайск с подразделениями ВС РФ и представителей террористических организаций "ДНР", "ЛНР" составляло: личный состав - 1 к 18 ; танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24.

В то же время группировка ВС РФ вдоль восточного участка государственной границы Украины насчитывало 35 батальонно-тактических и ротно-тактических групп; не менее 45100 военнослужащих; до 160 танков; 1360 БМП (БТР) 350 единиц артиллерии; 130 единиц реактивных систем залпового огня; 192 боевых самолетов; 137 вертолетов.

Учитывая реальную угрозу вторжения вдоль всей российско-украинской границы, Вооруженные Силы Украины фактически не имели достаточного количества сил для увеличения контингента войск на Донецком направлении и одновременного обеспечения обороны других участков государственной границы.

В результате внезапного вторжения 24-25 августа 2014 регулярных подразделений Вооруженных Сил РФ и их марша в направлении города Иловайск батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение значительно превосходящих по численности сил противника.

Учитывая критичность ситуации, командованием сил АТО было определено основной задачей сохранение жизни украинских воинов. С этой целью начаты переговоры между руководителем АТО В. Муженко и представителями ГШ ВС РФ (заместителем начальника ГШ ВС РФ М. Богдановским), а также на уровне руководства сектора "Б" и подразделений ВС РФ, о предоставлении гарантии безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВС Украины и других военных формирований Украины.

Следствием доказано, что в течение 26-28.08.2014 только между руководителем АТО В. Муженко и заместителем начальника ГШ ВС РФ М. Богдановским состоялось 12 телефонных разговоров, по результатам которых российская сторона предоставила гарантии безопасного выхода украинских военных из окружения в не боевом порядке по согласованным маршрутам.

Дополнительной гарантией безопасного выхода должны были стать три захваченных в плен российские десантника, по которым была договоренность передать их представителям Вооруженных Сил РФ после выхода из окружения.

В то же время следствием точно установлено, что в ходе переговоров представители ВС РФ умышленно затягивали время для обустройства тактически выгодных огневых позиций по маршруту движения сил АТО.

29 августа 2014 по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками.

При указанных обстоятельствах совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, Вооруженные Силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн.

Для объективности расследования судебными экспертами исследованы вопросы влияния на уровень боеспособности сил АТО вследствие привлечения военнослужащих и техники ВС Украины для участия в военном параде 24.08.2014 в г.. Киеве по случаю 23-й годовщины Дня независимости Украины.

Установлено, что проведение военного парада никоим образом не повлияло на уровень боеспособности сил АТО, поскольку к нему были привлечены подразделения, которые почти полностью комплектовались за счет военнослужащих срочной службы и курсантов военных учебных заведений, не имели необходимого уровня готовности к выполнению задач, а потому не могли привлекаться к проведению антитеррористической операции.

Исследование обстоятельств Иловайской трагедии в целом завершено. В то же время конечное процессуальное решение в уголовном производстве будет принято после обеспечения выполнения требований ст. 2 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно полного и беспристрастного расследования (завершение всесторонних допросов каждого украинского военнослужащего по известным им обстоятельствам Иловайской трагедии, а также совершению подразделениями ВС РФ военных преступлений - вероломного убийства украинских военных во время их выхода из окружения, неоказание медицинской помощи раненым и оставление их в беспомощном состоянии, расстрелов пленных, жестокого обращения с ними и т.д.), а также привлечения к уголовной ответственности всех виновных лиц.

Согласно выводам экспертов и комплекса других полученных доказательств, единственным фактором, который находится в непосредственном причинно-следственной связи с Иловайской трагедией, является военная агрессия Вооруженных Сил Российской Федерации в виде прямого вторжения на территорию Украины и дальнейшее совершение военными страны-агрессора военных преступлений.

По результатам следствия и на основании собранных доказательств сообщено о подозрении первому заместителю начальника ГШ ВС РФ М. Богдановскому в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством) УК Украины. Указанный чиновник непосредственно осуществлял командование и контроль подразделений ВС РФ при их вторжении на территорию Украины в августе 2014 и совместно с другими лицами организовал вероломное убийство украинских воинов в г. Иловайск.

Кроме того, по результатам расследования агрессивной (гибридной) войны РФ против Украины, в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 89 человек, в том числе 43 гражданина РФ, среди которых 20 должностных лиц, в том числе 11 человек из числа руководства ВС РФ (Министр обороны РФ С. Шойгу его первый заместитель - начальник ГШ ВС РФ В. Герасимов и еще 9 генералов). Указанные лица объявлены в розыск, судом дано разрешение на их задержание.

В суд направлен 41 обвинительный акт по 45 лицам. Приговорами украинских судов 25 человек уже осуждены, в том числе 9 граждан РФ, в том числе 3 военнослужащих ВС РФ.

В ходе расследования допрошены более 1500 пострадавших, более 2200 свидетелей, проведено более 1870 судебных экспертиз (судебно-медицинские, криминалистические, военные, фоноскопические, лингвистические и другие).

Получены и учтены более 100 000 единиц вещественных доказательств (в том числе захваченные во время проведения антитеррористической операции оружие и боеприпасы, которые поставлялись террористам Российской Федерацией).

Объем материалов уголовного производства составляет более 1100 томов (из них более 550 имеют гриф "Секретно" и "Совершенно секретно").

Согласно результатам следствия и выводам судебных экспертиз установлены ключевые факторы, на фоне которых произошло вторжение подразделений ВС РФ и дальнейшая российская оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей:

Низкий уровень боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил Украины. Для установления наличия нарушений, допущенных за время пребывания на посту Президента Украины В. Януковичем, руководством Министерства обороны Украины и командованием Генерального штаба ВС Украины в период 2010-2014, связанных со снижением боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил Украины, ненадлежащей оценкой военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины, что дополнительно отражено в уголовном производстве путем проведения дополнительных судебных комплексных военных экспертиз. Многочисленные факты дезертирства, самовольного оставления мест несения военной службы и невыполнение приказов начальников среди личного состава в украинской армии в тот период. Отдельные ошибки руководства АТО при планировании и проведении военных операций, которые не находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением тяжких последствий - гибели украинских военных и потери вооружения и военной техники (детальный анализ этого обстоятельства предоставлен комплексной экспертизой, доступ к которой предоставлен всем народным депутатам Украины, имеющих допуск к государственной тайне).

Согласно выводам экспертов, наступление тяжких последствий в виде гибели украинских военнослужащих и потери вооружения и военной техники в районе. Иловайск Донецкой области находится в непосредственном причинно-следственной связи с действиями ВС РФ, которыми 23-24.08.2014 осуществлено вероломное вторжение на территорию Донецкой области и вероломное убийство украинских воинов.

Необходимо отметить, что во время следствия только в период 2016-2017 годов допрошены более 800 украинских военнослужащих и других лиц по известных им обстоятельствам Иловайской трагедии, а также совершению подразделениями ВС РФ военных преступлений. Следователями совместно с экспертами изъяты, обработаны и проанализированы более 250 томов документов с грифом ограниченного доступа Администрации Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВС Украины, других высших центральных органов исполнительной власти, а также правоохранительных и разведывательных органов.

По результатам следствия, в этот период (2016-2017 годы) к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны против Украины и другие военные преступления к уголовной ответственности привлечены 55 человек, в том числе32 гражданина Российской Федерации. В суд направлено 32 обвинительных акта по 33 лицам (из них 12 граждан РФ). По приговорам судов в течение 2016 и I полугодие 2017 22 человека уже осуждены (8 - граждане РФ).

В Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства Главной военной прокуратурой передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе вероломного убийства украинских военных в районе Иловайска).

Кроме этого, для использования в Международном суде ООН и в Европейском суде по правам человека при поддержке исков против РФ в Министерство иностранных дел и Министерства юстиции Украины Главной военной прокуратурой предоставлены доказательства ведения РФ агрессивной войны против Украины и финансирования терроризма.

Длительное проведение судебных комплексных военных экспертиз обусловлено объективной необходимостью изъятия и исследования чрезвычайно большого объема секретных документов по реформированию ВС Украины (за 2005 - 2014 годы), а также боевых документов по проведению АТО на территории Донецкой и Луганской областей, необходимостью установления местонахождения и допросов значительного количества свидетелей и потерпевших.

При этом ресурс военной прокуратуры ограничен немногочисленным штатом прокуроров и следователей (прокуроров - 498, следователей - 156 на всю территорию страны), которые, кроме выполнения повседневной работы - расследования военных преступлений, - по поручению Генерального прокурора Украины одновременно обеспечивают расследования других преступлений, которые приобрели особый общественный резонанс. В частности, это дела в отношении бывшего Президента Украины Януковича, экс-министра доходов и сборов Клименко, участников преступной организации по незаконной добыче янтаря в Ровенской области, по фактам совершения ряда террористических актов в отношении украинских военнослужащих, по фактам бандитизма, совершение участниками организованных преступных группировок тяжких и особо тяжких преступлений и другое.

Одновременно информируем, что с целью обеспечения полной прозрачности расследования еще 15.07.2016 Генеральный прокурор Украины Ю. Луценко во время выступления в Верховной Раде Украины предложил народным депутатам ознакомиться в установленном порядке с выводами судебных экспертиз с грифом "совершенно секретно" о проведении боевой операции в районе г. Иловайск. Однако из более чем 400 народных депутатов с выводами экспертиз ознакомились только пять из них (А. Тетерев, И. Винник, И. Фриз, Т. Чорновил, Е. Соболев). Остальные, в том числе народный депутат Украины С. Семенченко, в течение года для ознакомления так и не прибыли.

Обращаем внимание, что народные депутаты Украины, которые не ознакомились с выводами указанных судебных экспертиз, имеют возможность сделать это в помещении режимно-секретной части Главной военной прокуратуры в порядке, предусмотренном законодательством о государственной тайне.

Необходимость предоставления выводам судебных экспертиз грифа ограниченного доступа обусловлена тем, что в них исследовалось значительное количество документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

Главная военная прокуратура продолжает сбор доказательств и установления всех лиц, причастных к развязыванию и ведению агрессивной войны против Украины, совершению военных преступлений на территории Украины, в том числе вероломного убийства украинских военнослужащих в районе Иловайска, с тем, чтобы каждый человек, виновный в совершении этих особо тяжких преступлений против основ территориальной целостности Украины, мира и международного правопорядка, был привлечен к уголовной ответственности и понес заслуженное наказание, которое определят как украинские суды, так и Международный уголовный суд.