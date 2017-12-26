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26.12.2017

Обнародован законопроект об Антикоррупционном суде

Источник: Корреспондент.net

В законопроекте отмечается, что на должность судьи Высшего антикоррупционного суда претендент избирается на конкурсе, им может быть назначен гражданин Украины в возрасте не менее 35 лет, со стажем работы в должности судьи не менее 5 лет, с ученой степенью в области права или проработав в научной отрасли не менее 7 лет, с адвокатским опытом.

В состав суда входят судьи в количестве, которое определяется согласно закону "О судоустройстве и статусе судей" в пределах расходов, предусмотренных в государственном бюджете Украины на содержание этого суда, и с отдельным установлением, в пределах количества судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты этого суда.

Также предлагается разрешить Высшему антикоррупционному суду рассматривать дела, в которых ущерб или предмет преступления составляет более 500 прожиточных минимумов, а также предусмотреть круглосуточную охрану для судей Высшего антикоррупционного суда.

Президент в законопроекте предлагает Раде предусмотреть создание Общественного совета международных экспертов и позволить ему ветировать кандидатуры в Антикоррупционный суд.

 

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