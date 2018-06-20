Обнародованы пороговые баллы по всем предметам ВНО

Источник: Українські новини

Стали известны пороговые баллы "сдал/не сдал" по всем предметам Внешнего независимого тестирования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования.

Состоялось второе заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования. На заседании установлено пороговые баллы "сдал/не сдал" по истории Украины, географии, физике и химии.

Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить по истории Украины и по географии пороговый балл, что соответствует 26 тестовым баллам, по физике - 12, по химии - 15 тестовым баллам.

Из истории Украины пороговый балл "сдал/не сдал" преодолели 85,81% участников внешнего независимого оценивания от общего количества лиц, принявших участие в тестировании по этому предмету; по географии - 87,67%, по физике - 83,18%, по химии - 89,51% участников тестирования.

Результаты внешнего независимого оценивания по указанным предметам будут размещены на информационных страницах 21 июня. В этот же день в разделе "Руководителям учебных заведений" будет размещены сведения о результатах государственной итоговой аттестации, проведенной в форме внешнего независимого оценивания.

Бланки ответов по истории Украины, географии, физики и химии будут размещены на информационных страницах участников в течение 21 июня.

Видеозапись заседания экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования, во время которого было установлено порог "сдал/не сдал", можно посмотреть по ссылке.