20.02.2018
Оборот розничной торговли в Украине вырос
Источник: Корреспондент.net
В январе 2018 года оборот розничной торговли по сравнению с прошлогодними показателями вырос на 9,6%. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.
"В январе 2018 года оборот розничной торговли по сравнению с январем 2017 года в сопоставимых ценах вырос на 9,6%, а по сравнению с декабрем 2017 года снизился на 24,5%", — говорится в сообщении.
Как отмечается, среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года наблюдался в Закарпатской области (на 21,8%), Сумской (на 13,9%), Черкасской (на 13,8%), Черниговской (на 12,4%), Николаевской (на 12,1%) и Винницкой (на 12%).
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