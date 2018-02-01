ОБСЕ: "Бандеровский закон" нужно отклонить
Источник: Корреспондент.net
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность польским законом о запрете "бандеровской идеологии", который криминализирует заявления о некоторых исторических событиях.
Об этом в четверг, 1 февраля, сообщается на сайте ОБСЕ.
"У меня есть серьезные опасения по поводу закона, который криминализирует речь в исторических опросах. Хотя мы все понимаем тонкость касательно вопросов исторических событий, свобода выражения имеет особое значение для историков и ученых. История – это вопрос независимых научных исследований и свободного обсуждения, а не судебного решения", – сказал Дезир.
Он считает, что закон должен быть отклонен как "непропорциональное ограничение свободы выражения взглядов".
"Только когда заявления представляют собой подстрекательство к насилию или дискриминации, они могут быть криминализованы", – добавил Дезир.