ОБСЕ: "Бандеровский закон" нужно отклонить

Источник: Корреспондент.net

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность польским законом о запрете "бандеровской идеологии", который криминализирует заявления о некоторых исторических событиях.

Об этом в четверг, 1 февраля, сообщается на сайте ОБСЕ.

"У меня есть серьезные опасения по поводу закона, который криминализирует речь в исторических опросах. Хотя мы все понимаем тонкость касательно вопросов исторических событий, свобода выражения имеет особое значение для историков и ученых. История – это вопрос независимых научных исследований и свободного обсуждения, а не судебного решения", – сказал Дезир.

Он считает, что закон должен быть отклонен как "непропорциональное ограничение свободы выражения взглядов".

"Только когда заявления представляют собой подстрекательство к насилию или дискриминации, они могут быть криминализованы", – добавил Дезир.