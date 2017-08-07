ОБСЕ: Количество обстрелов в АТО выросло вдвое

Источник: КорреспонденТ.net

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что число нарушений режима прекращения огня на Донбассе увеличилось за неделю.

"Режим прекращения огня не улучшился за последнюю неделю. За последнюю неделю СММ зафиксировала увеличение на 55% количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с прошлой неделей. Наиболее затронута этой тенденцией территория между Первомайском и Попасной где произошло 20% из указанных нарушений режима прекращения огня", - заявил Хуг в понедельник журналистам в неподконтрольном Киеву Луганске.

Он отметил, что стороны конфликта на Донбассе при обстрелах используют запрещенное минскими договоренностями вооружение.

"СММ зафиксировала более 550 случаев использования тяжелого вооружения и вооружения запрещенного минскими договоренностями. Сюда входят танки, минометы и артиллерия", - сказал замглавы миссии.

"Эскалация ситуации и те нарушения режима прекращения огня, которые имеют место между Попасной и Первомайском и в других четырех других горячих точках, имеют влияние на гражданское население", - добавил Хуг.