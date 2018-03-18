ОБСЕ: Москва и Киев должны сами договориться о допуске к голосованию
Источник: DW
В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ призвали Москву и Киев самостоятельно урегулировать вопрос по допуску граждан России к избирательным участкам в Украине. "В связи с отсутствием международных стандартов или соглашений об обеспечении голосования на зарубежных выборах, я думаю, что такие процессы голосования определяются двусторонними соглашениями между двумя участвующими странами", - отметил пресс-секретарь организации Томас Раймер.
Таким образом "содействие голосованию за пределами страны является двусторонним вопросом, который должен определяться участвующими странами", считает Перри, подчеркнув, что ему неизвестны "какие-либо международные стандарты или обязательства по содействию голосованию для иностранных граждан".
Правоохранительные органы Украины не позволили провести голосование на президентских выборах в российском посольстве в Киеве и в консульствах в Одессе, Харькове и Львове. Два дня назад глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что власти в Киеве разрешат гражданам РФ проголосовать на выборах своего президента в диппредставительствах России только в том случае, если Москва не будет проводить голосование на аннексированном ею полуострове Крым. "На сегодняшний день Российская Федерация не отказалась от своих противоправных намерений", - отметил тогда Аваков.