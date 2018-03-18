ОБСЕ: Москва и Киев должны сами договориться о допуске к голосованию

В еще одной организации ОБСЕ, отвечающей за мониторинг выборов, Парламентской ассамблее, обратились к постоянному представителю Украины при ОБСЕ Игорю Прокопчуку с письмом, в котором была "изложена озабоченность ситуацией". Однако, как сообщает директор по коммуникациям ассамблеи Нэт Перри, "наш мандат заключается в наблюдении и оценке выборов в той стране, где проводятся выборы, в данном случае в Российской Федерации, а не за ее пределами".

Таким образом "содействие голосованию за пределами страны является двусторонним вопросом, который должен определяться участвующими странами", считает Перри, подчеркнув, что ему неизвестны "какие-либо международные стандарты или обязательства по содействию голосованию для иностранных граждан".

Правоохранительные органы Украины не позволили провести голосование на президентских выборах в российском посольстве в Киеве и в консульствах в Одессе, Харькове и Львове. Два дня назад глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что власти в Киеве разрешат гражданам РФ проголосовать на выборах своего президента в диппредставительствах России только в том случае, если Москва не будет проводить голосование на аннексированном ею полуострове Крым. "На сегодняшний день Российская Федерация не отказалась от своих противоправных намерений", - отметил тогда Аваков.