ОБСЕ насчитала на Донбассе 400 взрывов за сутки

Источник: Корреспондент.net

За прошедшие сутки СММ ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, зафиксировав, среди прочего, около 430 взрывов. Об этом говорится в обнародованном во вторник, 12 февраля оперативном суточном отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.

Отмечается, что отчет составлен на основе информации, поступившей по состоянию на вечер 11 февраля.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, примерно 430 взрывов, если сравнивать с предыдущими сутками (ориентировочно 30 взрывов)", - говорится в сообщении.

Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе около 60% от общего количества взрывов, зафиксировано в секторе от юго-востока к западу от населенного пункта Светлодарск (подконтролен Киеву, 57 км на северо-восток от Донецка), а также в районах на юго-запад и запад от Горловки (неподконтрольная правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка).

В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом только пять взрывов, в то время, как за предыдущие сутки было зафиксировано около 15 взрывов. Большинство нарушений режима прекращения огня отмечалось в районах юго-восточнее Попасной (подконтрольна правительству, 69 км к западу от Луганска).

Наблюдатели ОБСЕ также зафиксировали повреждения в результате огня из легкого вооружения на здании школы в Золотом-5 (Михайловке) и жилых домах в Первомайске, а также свежие воронки от разрыва снарядов в Славяносербске.