ОБСЕ назвала скандал о шпионаже в Донбассе тяжелым ударом

Источник: DW

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ проведет внутреннее расследование в связи с подозрениями в шпионаже в ее рядах. Представитель СММ Ирина Коробко в интервью агентству AFP в Киеве в среду, 18 июля, назвала "тяжелым ударом" обвинения, прозвучавшие в передаче Fakt немецкого общественно-правового телеканала ARD. "ОБСЕ, безусловно, проверит, что случилось и как это случилось", - сказала Коробко.

Накануне вечером ARD сообщил о предполагаемом шпионаже в рядах СММ ОБСЕ в Донбассе, в результате которого внутренние документы миссии попали в распоряжение российской Федеральной службы безопасности (ФСБ). Телеканал отметил, что в его распоряжении имеется копия цифрового носителя данных, который заполучил сотрудник ФСБ.

На этом носителе, в числе прочего, находилась информация о местах проживания сотрудников СММ ОБСЕ и принимаемых ими мерах безопасности, а также о чертах их характера, личных привычках и предпочтениях - вплоть до сведений о том, какой тип женщин им нравится и насколько они зависимы от алкоголя. По заключению ARD, документы передал российским агентам предположительно один из сотрудников СММ ОБСЕ.

В преддверии трансляции репортажа ARD миссия ОБСЕ в Донбассе выражала обеспокоенность "предполагаемыми упущениями в сфере безопасности", в результате которых под угрозой могут оказаться частная сфера и безопасность ее сотрудников. Численность СММ ОБСЕ на востоке Украины составляет около 600 человек. Это единственная независимая наблюдательная миссия в регионе, которая ежедневно передает информацию о происходящих там боевых действиях.