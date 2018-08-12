12.08.2018
ОБСЕ обнаружила на Донбассе новое оружие из России
Источник: Корреспондент.net
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили на Донбассе новейшие российские средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, десятки танков и артиллерийских систем, со ссылкой на украинскую сторону в Совместном центре по контролю и координации сообщает штаб Операции объединенных сил.
Беспилотник ОБСЕ обнаружил сразу четыре новых комплекса радиоэлектронной борьбы российского производства: СБ-341В Леер-3, 1Л269 Красуха-2, СБ-109А Былина и специальный комплекс для постановки помех беспилотным летательным аппаратам Репеллент-1.
Все эти комплексы, как отмечают украинские военные, созданы в РФ в последние годы, а СБ-109А Былина - вообще должна быть принята на вооружение российской армии только в этом году по результатам военных испытаний.
"Испытания эти, как видим, проводятся на территории Украины", - отметили украинские военные.
Кроме того, 9 августа беспилотник ОБСЕ обнаружил сразу до 30 танков вооруженных формирований РФ, сосредоточенных в районе поселков Лобачево, Бугаевка и непосредственно в городе Луганск. Также были обнаружены 26 единиц прицепной артиллерии, реактивная система залпового огня и четыре установки зенитно-ракетных комплексов.
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