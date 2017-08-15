15.08.2017
ОБСЕ осудила депортацию российской журналистки
Источник: КорреспонденТ.net
В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе считают, что депортация российских журналистов из Украины ограничивает свободу СМИ. Об этом на своей странице в соцсети Тwitter написал представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир.
"Стремительные депортации российских журналистов из Украины ограничивают свободу средств массовой информации", – говорится в твите.
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