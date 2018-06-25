ОБСЕ расценила выборы в Турции как нечестные

Источник: DW

Президентские и парламентские выборы в Турции были нечестными, считает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В ходе избирательной кампании оппозиция была поставлена в невыгодное положение, в то время как правительственные политические объединения - Партия справедливости и развития и Партия националистического движения - наделялись неправомерными преимуществами, говорится в заявлении ОБСЕ, обнародованном в понедельник, 25 июня, на основании сообщений наблюдателей.

Подобное неравное положение наблюдалось и в СМИ при освещении предвыборной гонки. "На исход этих выборов повлияло выявленное нами ограничение основных прав", - заявил один из наблюдателей от ОБСЕ Игнасио Санчес Амор.

Тем не менее, наблюдатели ОБСЕ придерживаются мнения, что в день голосования в основном соблюдались правила, за некоторыми исключениями.

Итоги голосования

По итогам подсчета голосов на президентских выборах в Турции в воскресенье, 24 июня, победил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, набравший 52,5% голосов. За его главного соперника Мухаррема Индже проголосовали 31,5% избирателей.

В результате парламентских выборов, прошедших одновременно с выборами президента, большинство депутатских мандатов в парламент получил набравший 53,6% "Народный альянс", сформированный Партией националистического движения и Партией справедливости и развития под руководством Эрдогана. Оппозиционную Народно-республиканскую партию поддержали 22,7% избирателей. Прокурдская Партия демократии народов получила 11,6% голосов, а "Хорошая партия" - 10%.