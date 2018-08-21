ОБСЕ за сутки зафиксировала 85 взрывов на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что зафиксировала 85 взрывов в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 19 августа до 19:30 20 августа, опубликованном на сайте ОБСЕ во вторник, 21 августа.

В Донецкой области ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками (зафиксировав, в том числе, 60 взрывов против 80 соответственно).

В частности, в Донецкой области нарушения были зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Майорска и Пищевика.

В Луганской области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками (зафиксировав, среди прочего, 25 взрывов против 2 соответственно).