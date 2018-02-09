ОБСЕ зафиксировала применение Градов на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали за сутки около 740 взрывов в Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии, который охватывает период с 19:30 7 февраля по 19:30 8 февраля.

"В Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав большее количество взрывов – около 740 против, ориентировочно, 420", – говорится в отчете.

В частности, нарушения были зафиксированы возле Донецкой фильтровальной станции, Широкино, в районе шахты Октябрьская, возле Светлодарска, Ясиноватой, Горловки и Александрополя.

"Вечером 7 февраля, находясь в н. п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км северо-восточнее Донецка), наблюдатели слышали и видели 60 взрывов, оцененных как выстрелы из реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм), в 5-7 км к северо-востоку 180 взрывов, оцененных как разрывы ракет РСЗО (БМ-21), в 5-7 км к юго-востоку примерно 180 взрывов (150 оценены как разрывы артиллерийских снарядов)", – говорится в отчете.

При этом в Луганской области наблюдатели не зафиксировали нарушений режима прекращения огня. При этом за предыдущий отчетный период их было 1740.