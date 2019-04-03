ОБСЕ заметила на Донбассе новейшую систему вооружения

Источник: Корреспондент.net

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка на неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом сообщает постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Twitter.

В частности, в миссии сообщили, что зафиксировали автоматизированную станцию помех Р-330Ж Житель и комплекс радиоэлектронной борьбы Тирада-2.