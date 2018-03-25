Общественность прекращает участие в оценке судей

Источник: Корреспондент.net

Общественный совет добропорядочности (ОСД) прекращает участие в процессе квалификационной оценки судей. Об этом говорится в сообщении на сайте совета в воскресенье, 25 марта.

В организации напомнили, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины менее чем за год намерена переаттестовать 6 тысяч судей, а 23 марта одна из ее коллегий за полтора часа провела собеседования с 9 судьями.

"Это лишь подтверждает, что квалификационное тестирование - это конвейер…Как следствие, уже в "реформированных" судах окажутся и судьи Майдана, и судьи, которые часто посещают оккупированные территории…", - говорится в сообщении.

В заявлении также говорится о том, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины изменениями в регламент оценки судей технически вытеснила Общественный совет добропорядочности из переаттестации судей.

"Чтобы власть, расхваливая достижения судебной реформы перед украинцами и международными организациями в очередной раз не использовала общественность, Общественный совет добропорядочности решил прекратить свое участие в квазипроцессе очистки судейского корпуса", - отметили в ОСД.

Отметим, Общественный совет добропорядочности создан и действует на основании статьи 87 Закона Украины О судоустройстве и статусе судей для содействия Высшей квалификационной комиссии судей\в установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и добродетели для целей квалификационного оценивания.

Общественный совет добродетели состоит из двадцати членов, избираемых сроком на два года.