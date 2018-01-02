В Харькове иностранцы устроили перестрелку: трое пострадавших

Источник: Корреспондент.net

В Харькове в результате стрельбы пострадали три человека, которых госпитализировали. Как сообщает областная полиция, 31 декабря около 23.00 правоохранителям поступило сообщение о том, что на улице Пушкинской стреляют из оружия.

"Установлено, что в кафе на улице Пушкинской возник конфликт между двумя группами иностранцев. В результате трое мужчин были доставлены в больницу с различными травмами. Другие участники конфликта скрылись с места происшествия до приезда правоохранителей", – отметили в полиции.

Состояние госпитализированных мужчин медики оценили как удовлетворительное. После оказания помощи, мужчины самостоятельно покинули больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства конфликта.