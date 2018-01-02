02.01.2018
В Харькове иностранцы устроили перестрелку: трое пострадавших
Источник: Корреспондент.net
В Харькове в результате стрельбы пострадали три человека, которых госпитализировали. Как сообщает областная полиция, 31 декабря около 23.00 правоохранителям поступило сообщение о том, что на улице Пушкинской стреляют из оружия.
"Установлено, что в кафе на улице Пушкинской возник конфликт между двумя группами иностранцев. В результате трое мужчин были доставлены в больницу с различными травмами. Другие участники конфликта скрылись с места происшествия до приезда правоохранителей", – отметили в полиции.
Состояние госпитализированных мужчин медики оценили как удовлетворительное. После оказания помощи, мужчины самостоятельно покинули больницу.
Полиция устанавливает обстоятельства конфликта.
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