Обстрел Красногоровки: повреждены почти 30 домов
Источник: КорреспонденТ.net
28.05.2017
В результате обстрела Красногоровки Донецкой области было повреждено 29 знаний, в том числе школа и больница.
"Повреждено: 29 зданий, в том числе 1 больница, общеобразовательная школа №2", - написал Аброськин на своей странице в Facebook.
В свою очередь спикер областного управления ГСЧС Вероника Бахап сообщила, что в городе восстановлено водоснабжение.
"В результате артобстрела был поврежден водопровод диаметром 280 мм, без водоснабжения осталось 2 тысячи человек в частном жилом секторе, но по состоянию на 17 часов водоснабжение восстановлено. Водоснабжение работает, все в порядке, поврежден только самоточный канализационный коллектор диаметром 560 мм", – сказала Бахал в эфире канала 112 Украина.
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