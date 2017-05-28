Обстрел Красногоровки: повреждены почти 30 домов

Источник: КорреспонденТ.net

В результате обстрела Красногоровки Донецкой области было повреждено 29 знаний, в том числе школа и больница.

"Повреждено: 29 зданий, в том числе 1 больница, общеобразовательная школа №2", - написал Аброськин на своей странице в Facebook.

В свою очередь спикер областного управления ГСЧС Вероника Бахап сообщила, что в городе восстановлено водоснабжение.

"В результате артобстрела был поврежден водопровод диаметром 280 мм, без водоснабжения осталось 2 тысячи человек в частном жилом секторе, но по состоянию на 17 часов водоснабжение восстановлено. Водоснабжение работает, все в порядке, поврежден только самоточный канализационный коллектор диаметром 560 мм", – сказала Бахал в эфире канала 112 Украина.