16.08.2018
Обвинение требует для Виктора Януковича 15 лет тюремного заключения
Источник: Корреспондент.net
Главная военная прокуратура Украины просит приговорить бывшего президента Виктора Януковича к 15 годам тюремного заключения. Об этом прокурор Максим Крым заявил в четверг, 16 августа, на судебных дебатах по делу экс-главы государства в Оболонском районном суде Киева. Кроме того, обвинение в ходе заочного рассмотрения дела просит взыскать с Януковича "процессуальные расходы" в сумме 98 тысяч 561 гривен (около 3130 евро).
Бывший глава государства обвиняется в государственной измене, пособничестве в изменении государственной территории, а также пособничестве в ведении агрессивной войны. В феврале 2014 года Янукович "самоустранился от должности президента и добровольно согласился сотрудничать с российскими властями и военными", утверждают прокуроры. Вместе с обращением к российскому президенту с просьбой ввести войска в Украину обвинение расценивает это как подготовленное российской стороной юридическое обоснование для аннексии украинского полуострова Крым.
В свою очередь, адвокаты экс-президента в ходе судебных прений настаивали на отводе состава суда. Они включили записанное видеообращение бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который попросил допросить его в качестве свидетеля.
Новости раздела
Украина
16.08.2018
В Украине рост поступлений от таможенных платежей
За семь месяцев 2018 года в госбюджет перечислены более 195 млрд грн таможенных платежей, что на 15% больше показателя соответствующего периода 2017 года.
Украина
16.08.2018
Британская группа сняла клип в Чернобыле
Музыканты записали ролик к своей песне в зоне отчуждения недалеко от саркофага ЧАЭС.
Украина
16.08.2018
В Украине начало работу Госбюро расследований
В полном объеме работа Госбюро будет запущена осенью, но для этого понадобится координация усилий с другими госорганами.
Украина
16.08.2018
В Николаевской области вспыхнул лесной пожар
После ликвидации возгорания на площади в 100 кв. м лесного массива в районе села Бузское в ГСЧС начали поступать сообщения о новом пожаре.
Украина
16.08.2018
Пенсионный фонд почти рассчитался с казначейством
Пенсионный фонд Украины вернул 80% займов, взятых из Единого казначейского счета в 2018 году.
Украина
15.08.2018
Неизвестные заблокировали работу и.о ректора НМУ им. Богомольца Кучина
В среду Кучин не смог попасть на свое рабочее место
Украина
15.08.2018
В Закарпатской области двух детей дважды пытались незаконно вывезти за границу
Гражданку Украины вместе с детьми передали сотрудниками Ужгородского ОП ГУНП Украины в Закарпатской области
Украина
15.08.2018
Реальные зарплаты украинцев выросли
Индекс реальной заработной платы за январь-июнь 2018 года по отношению к соответствующему периоду 2017 года составил 112%.
Украина
15.08.2018
США призвали Россию вывести свои силы из Украины
ОБСЕ зафиксировала четыре новые российские электронные системы ведения войны на Донбассе. РФ должна вывести свои силы из Украины, заявили в Госдепе.
Украина
14.08.2018
Киев готов менять сепаратистов на политзаключенных
Украина готова помиловать причастных к войне на Донбассе в обмен на украинских политзаключенных, заявила Геращенко.
Украина
14.08.2018
ГПУ показала, что нашли в камерах торнадовцев
Генеральная прокуратура Украины показала фото найденных якобы в камерах торнадовцев флагов со свастикой, алкоголя, молотков и бит.
Украина
14.08.2018
За день на Донбассе зафиксировано 19 обстрелов
Дважды за день сепаратисты стреляли из тяжелого вооружения. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Украина
14.08.2018
За неделю корью в Украине заболели 771 человек
Всего с начала 2018 года корью в Украине заболело 28 889 человек – 11 738 взрослых и 17 151 ребенок.
Украина
14.08.2018
В Украине улучшились экономические настроения
В третьем квартале 2018 года индикатор экономических настроений в Украине достиг 109,6%, рассчитал Госстат.
Украина
13.08.2018
Сын Стуса отказался сотрудничать с создателями фильма об отце
Дмитрий Стус сообщил, что авторы фильма о его отце нарушили все предварительные договоренности
Украина
13.08.2018
В начале сентября в Украину прибудет миссия МВФ
Будут обсуждаться вопросы предоставления финансовой помощи от МВФ для поддержки политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности в Украине
Украина
13.08.2018
Трамп одобрил выделение Украине $250 млн на усиление безопасности в 2019
Документом предусмотрено выделение Министерству обороны США 250 млн долларов для предоставления помощи Украине по безопасности
Украина
13.08.2018
Украина упала в рейтинге производителей оружия
Лидерами рейтинга являются американские компании Lockheed Martin и Raytheon Company, а также британская BAE Systems.
Украина
13.08.2018
В Украину перевели в разы больше денег, чем вывели
Сумма переводов в Украину в первом полугодии составила 1,209 млрд долл., что в девять раз больше объема переводов из страны в сумме 140 млн долл.
Украина
13.08.2018
Под Киевом незаконно удерживают людей - омбудсмен
Пациенты рассказали, что попали в реабилитационный центр против своей воли, большинство из них помещены сюда по инициативе родственников.
Украина
12.08.2018
Укроборонпром создаст пять групп предприятий - СМИ
На базе Укроборонпрома создаются пять групп предприятий, условно названных кластерами, к работе которых активно подключаются частные предприятия ОПК.
Украина
12.08.2018
В Запорожской области на трассе мужчина обстреливал проезжающие машины
Полицейские установили, что гладкоствольное охотничье ружье злоумышленник похитил из гаража односельчанина.
Украина
12.08.2018
На Днепропетровщине нашли 500-киллограммовую бомбу
Бомбу уничтожили путем контролируемого подрыва. Дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено.