Обвинение требует для Виктора Януковича 15 лет тюремного заключения

Источник: Корреспондент.net

Главная военная прокуратура Украины просит приговорить бывшего президента Виктора Януковича к 15 годам тюремного заключения. Об этом прокурор Максим Крым заявил в четверг, 16 августа, на судебных дебатах по делу экс-главы государства в Оболонском районном суде Киева. Кроме того, обвинение в ходе заочного рассмотрения дела просит взыскать с Януковича "процессуальные расходы" в сумме 98 тысяч 561 гривен (около 3130 евро).