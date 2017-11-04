Обвинение в педофилии и неуместный каминг-аут: Как рассыпается "Карточный домик" Кевина Спейси

Источник: 112.ua

Голливуд штормит под напором "урагана Харви". Вслед за известным продюсером Вайнштейном, за монотонным обрушением карьеры которого до самого основания все могли наблюдать ежедневно практически в онлайн-режиме, обвинения в домогательствахобрушились на известного американского актера, сценариста и режиссера Кевина Спейси.

В начале их было пять, но судя по тому, как ведет себя вышеупомянутый "ураган Харви" в голливудских условиях, в дальнейшем ожидалось, что, возможно, их будет гораздо больше(тем более что одна из предполагаемых жертв заявляла, что количество пострадавших "может быть большим, чем в случае Вайнштейна").

И их действительно стало гораздо больше.

Ситуацию Спейси значительно ухудшает его первая реакция на обвинения. Впрочем, обо всем по порядку.

Секрет Полишинеля. Голливудская версия

Для начала короткая справка (для удобства чтения). Под "секретом Полишинеля" подразумевается тайна, которая не является таковой, просто все делают вид, будто бы это на самом деле секрет.

"Эффект Вайнштейна" либо "Ураган Харви" - эффект, спровоцированный многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Краткое изложение: под действием "эффекта Вайнштейна" все (ну или почти все) в Голливуде (да и не только в Голливуде) начали обвинять всех (или почти всех) в сексуальных домогательствах, вспоминая ситуации, случившиеся и пару месяцев, и десятки лет назад.

Общая картина на данный момент и выглядит неким "секретом Полишинеля", в чем косвенно признаются и сами актеры (к примеру, некоторые отмечали, что о сексуальных домогательствах Вайнштейна было известно давно, просто это старались не замечать).

Наглядный пример. Отрывок из мультфильма "Гриффины" 12-летней давности.

В нем один из главных героев, малыш Стьюи, пробегает по залу с криком "Спасите! Я сбежал из подвала Кевина Спейси!". Сейчас многие выходят с ироничными утверждениями, что мультсериал предсказал обвинение в адрес Спейси. Но дело ли тут в предсказании?

Кстати, автор мультфильма, Сет Макфарлейн и по поводу Вайнштейна отметился интересными комментариями. В 2013 году во время объявления номинантов на премию "Оскар".

В конце объявления Макфарлейн сказал: "Дамы, поздравляю! Вам больше не придется притворяться, что вам нравится Харви Вайнштейн!".

И это лишь часть косвенных доказательств того, что не таким уж и сюрпризом для обитателей Голливуда стала нынешняя ситуация.

Впрочем, перейдем непосредственно к ситуации Кевина Спейси.

Каминг-аут как способ откреститься от обвинений в педофилии

По крайней мере, именно так расценили признание Кевина Спейси в гомосексуализме как обыватели, так и представители ЛГБТ-сообщества.

Началось все как раз с педофилии. Точнее обвинений в педофилии. Ну и в сексуальных домогательствах.

Американский актер Энтони Рэпп признался таблоиду BuzzFeed, что в 1986 году Кевин Спейси "попытался его совратить". Рэппу тогда было 14 лет, Спейси – 26.

Это произошло на вечеринке в апартаментах Спейси, куда был приглашен Рэпп (на тот момент игравший на Бродвее в одном из спектаклей).

На вечеринке Рэпп был единственным несовершеннолетним, и, по его словам, устав, он отправился в одну из спален. По утверждениям актера, после полуночи в спальню, покачиваясь, зашел пьяный Кевин Спейси.

Ничего не сказав, он взял Рэппа на руки и положил на кровать, завалившись сверху.

"Он пытался совратить меня. Не уверен, стоит ли мне использовать такие слова в этом случае, но я понимал, что он пытается заняться со мной сексом", — утверждает Рэпп.

Я извиняюсь перед Рэппом. Кстати, я гей

Как-то так упрощенно выглядело ответное заявление Спейси по общим впечатлениям. Звезда "Карточного домика" заявил, что не помнит ситуации с Рэппом, но "если вел себя так, как он написал, то должен искренне извиниться перед ним за абсолютно неприемлемое пьяное поведение".

Спейси высказал глубокое сожаление "о чувствах, которые преследовали Рэппа все эти годы". Но это было не все.

"В жизни у меня были отношения с мужчинами и женщинами. Я любил, и у меня были романтические встречи с мужчинами на протяжении всей моей жизни, и сейчас я выбираю путь мужчины-гея", - сказано в заявлении. Таким образом, по сути вместо ответа на обвинения, касательно чего прозвучало лишь пространное "я не помню, но если да, то извините", Спейси совершил публичный каминг-аут. То есть признался, что он гей.

И вот тут случилось самое интересное. Это заявление раскритиковали в ЛГБТ-сообществе.

Что не так с каминг-аутом Спейси

А тут просто прочитайте реакцию:

Американский журналист и ЛГБТ-активист Дэн Савадж написал: "Сожалею, мистер Спейси, но ваше заявление на вступление в гей-сообщество в данный момент отклонено". Он также подчеркнул, что "не существует такой степени опьянения, которая оправдывала или объясняла бы нападение на 14-летнего ребенка".

Писатель и журналист Майкл Арсено отметил: "Есть много устойчивых стигм в отношении геев, и Кевин Спейси наверняка знал об этом, когда мастерил это заявление. И, я вижу, это работает. Фу". По мнению писателя, актер "бросил гомосексуалов под автобус" и "это все, что нужно знать о нем".

Американская транс-женщина и основательница Юридического центра для транс-людей Ракель Уиллис отметила: "Вся ситуация с Кевином Спейси напоминает мне о том, что квир (люди с любой нестандартной идентичностью, в том числе геи, - прим. ред.) до сих шокирует очень многих людей больше, чем сексуальное насилие".

Комедиантка и открытая лесбиянка Камерон Эспозито также осудила поступок актера: "Просто для чертовой ясности скажу, что гомосексуальность не имеет ничего общего с преследованием несовершеннолетних".

То есть при том, что длительное время, хоть Спейси и отрицал свою гомосексуальность, но негласно считался в ЛГБТ своим, момент его каминг-аута был выбран настолько неудачно, что его заявление буквально разнесли именно представители ЛГБТ. Тем самым значительно усложнив ситуацию.

Да и обвинений в домогательствах стало больше.

Кто еще?

Режиссер Тони Монтана, актер Роберто Ковазос и двое жителей Великобритании, пожелавшие сохранить свои имена в тайне. Позже к этому списку присоединились девять сотрудников съемочной группы сериала "Карточный домик". Они рассказали о домогательствах актера, отметив, что он особенно интересовался молодыми мужчинами. Также уже известно о свидетельстве британского актера, утверждающего, что Спейси принудил его к оральному сексу.

По словам Ковазоса, Спейси его домогался во время его работы в британском театре "Олд Вик" (на тот момент Спейси был руководителем театра).

При этом Ковазос отметил, что Спейси неподобающе себя вел и по отношению к другим актерам, "если они были младше 30 лет".

Тони Монтана в интервью Radar заявил, что Спейси приставал к нему в одном из баров Лос-Анджелеса. По его словам, актер "сначала положил ему руку на промежность, а затем пытался зайти вместе с ним в туалет".

Одному из жителей Великобритании, по его словам, Спейси "демонстрировал обнаженные половые органы", а другой заявил о домогательствах во время уик-энда в доме Спейси.

Последствия по состоянию на текущий момент

- Через сутки после обвинения Спейси в сексуальных домогательствах было объявлено о закрытии главного проекта актера на сегодняшний день – сериала "Карточный домик"

- Спейси лишили престижной премии "Эмми".

- Личная жизнь актера начала изучаться "под микроскопом". Промежуточный результат – брат актера Кевина Спейси Рэндалл Фоулер в интервью газете Daily Mail рассказал, что их отец регулярно его насиловал и принадлежал к американской нацистской партии.

- Из известного американского сериала "Это мы" убрали упоминание об актере Кевине Спейси.

- С актером отказались работать его представитель и агентство.

- Сам Спейси последовал примеру Вайнштейна, заявив через своего представителя о планах пройти лечение после вышеуказанных обвинений.

- Компания Netflix приняла решение разорвать сотрудничество со Спейси. По данным издания, продюсеры могут убрать из сериала Фрэнка Андервуда и в шестом сезоне сделать главным действующим лицом его супругу Клэр Андервуд в исполнении Робин Райт.

- В Netflix также решили, что откажутся от дальнейшей работы над фильмом "Гор", в котором Спейси участвовал как актер и продюсер.

Титры

Финальные титры по Вайнштейну уже прошли (карьера продюсера разрушена практически до основания и вряд ли подлежит восстановлению). По Спейси финальные титры пока еще не написаны, но все пока идет по нарастающей.

"Эффект Вайнштейна" продолжает действовать. И у Спейси ожидаемо не оказалось ни одного союзника (пожалуй, это и может быть одна из причин, почему актер до сих пор сохраняет молчание).

Единственным, кто хоть как-то может высказаться в его поддержку перед Голливудом, является, наверное, лишь его экранный персонаж, президент США Фрэнк Андервуд.

"Вы обвиняете меня в нарушении правил. А я говорю вам, что играю по правилам. По правилам, которые вы и я согласовали. По правилам, которые я и вы написали вместе. Потому, да, я виновен, черт возьми. Но так же виновен, как и вы".

Похоже, стоит ожидать, что в ближайшее время негласные правила Голливуда изменятся. Или нет.