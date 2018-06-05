Обвиняемый в изнасиловании Вайнштейн в суде заявил о своей невиновности

Источник: Корреспондент.net

Обвиняемый в преступлениях, совершенных на сексуальной почве, кинопродюсер Харви Вайнштейн заявил в суде о своей невиновности и отрицает все обвинения. Об этом 66-летний Вайнштейн сказал во вторник, 5 июня, во время судебных слушаний в Верховном суде в Нью-Йорке.

Во время слушаний Вайнштейн, которого многие женщины обвиняют в сексуальных домогательствах, отвечал на вопросы судьи Джеймса Берка вяло и коротко. В суд его сопровождал адвокат Бенджамин Брафман, который ранее заявлял о невиновности своего подзащитного. В зале суда сидело около 100 наблюдателей, десятки репортеров толпились у здания суда.

Вайнштейна обвиняют в изнасиловании одной женщины и принудительном сексе в другом случае. 30 мая обвинения продюсеру выдвинуло большое жюри присяжных суда в Нью-Йорке. Дело об изнасиловании связано с инцидентом 18 марта 2013. Другое - со случаем летом 2004 года. Имена пострадавших не разглашаются. Сам Вайнштейн отвергает все обвинения и заявляет, что секс, который он всегда имел, всегда был по обоюдному согласию.