Очень важная вещь, которой нет в законе по Донбассу

Источник: Апостроф

Касающийся деоккупации Донбасса закон, который в скором времени во втором чтении должна рассмотреть Верховная Рада, несет в себе много позитивных моментов. Вместе с тем, он не отвечает на ряд важных вопросов насчет оккупированной части востока Украины, в том числе, на ключевой - о механизме ее освобождения.

Такое мнение высказал эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко, подводя политические итоги недели для "Апострофа".

В Украине обмен пленными - политический вопрос, который можно использовать для получения политических дивидендов. Нет четкого понимания, что происходит в стране, с кем воюем, кого мы отдаем и кого получаем - непонятно.

Аналогично - и с законом, касающимся реинтеграции Донбасса ("Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях"), который во втором чтении будут обсуждать и принимать.

Конкретных механизмов этого восстановления целостности Украины нет.

Закон позитивен в том ключе, что мы снимаем вопрос АТО. Мы будем оперировать другими понятиями, которые могут подтверждаться уставом ООН, в частности, правом государства на свою защиту. Потому что АТО, например, не предусматривает, особенно в таком количестве, как сегодня, использования украинской армии. Поэтому есть моменты несостыковки с законодательством. А значит, при рассмотрении определенных дел в международном трибунале и других международных инстанциях может возникнуть много вопросов, в том числе к тем людям, которые принимали это решение, в том числе к нашим защитникам, особенно тем, которые в первой волне принимали участие в антитеррористической операции.

Плюс принятие закона связано с необходимостью улучшения логистических моментов, управления, создания более четкой иерархии и, соответственно, ответственности за события, которые там происходят.

Но, по сути, если говорить о том громком названии законопроекта и том громком обсуждении, которое он получил в медийном пространстве, в этом документе нужных механизмов нет.