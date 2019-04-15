Одесса осталась без воды из-за крупной аварии

Источник: Корреспондент.net

В понедельник, 15 апреля, в Одессе из-за аварии снизили подачу воды во всех районах города.

В частности, во всех районах города снизили давление воды до первого этажа.

"Давление снижено на время ремонтных работ, осуществляемых РЭС", - сказано в сообщении.

Ориентировочное время отключения - до 17:00.