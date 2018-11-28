Одни протестуют, другие платят. Что происходит с "евробляхами"

Источник: Корреспондент.net

Пока “евробляхеры” предпочитают бастовать, а не платить за законный ввоз своих автомобилей на территорию Украины.

Причем протесты существенно бьют по всей стране – перекрыты пункты пропуска на западной границе Украины в Львовской и Волынской областях.

Постепенно протесты угасают, а “евробляхеры” начинают платить за растаможивание автомобилей.

Протесты

На западных границах Украины продолжаются столкновения. Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией уже третьи сутки блокируют пункты пропуска в Польшу, Венгрию и Словакию.

Они добиваются отмены нового закона, по которому нужно растаможить машины на еврономерах или оставить на границе при въезде в Украину полную стоимость пошлины в качестве залога.

Участники акций жгут шины. Также на границах время от времени вспыхивают столкновения между дальнобойщиками, митингующими и правоохранителями.

Потери от протестов значительные. По подсчетам Львовской таможни ГФС, из-за блокирования пунктов пропуска владельцами "евроблях" в среднем за сутки в госбюджет не поступает 30 миллионов гривен.

25 ноября были заблокированы все пункты пропуска на Львовщине. По состоянию на 26 ноября 2018 разблокировали три пункта пропуска, однако только для легковых автомобилей и автобусов.

Грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозки грузов субъектов внешнеэкономической деятельности, заблокированы. Поэтому грузы не могут быть доставлены к местам назначения, таможенное оформление не производится, таможенные платежи в государственный бюджет не уплачиваются.

"Руководство Львовской таможни ГФС еще раз обращается к протестующим с призывом разблокировать пункты пропуска, не препятствовать другим гражданам и субъектам внешнеэкономической деятельности в пересечении границы", - призывают таможенники.

Начали платить

Зато в Украине растаможили первое авто на европейских номерах. Произошло это в Черновицкой области. Гражданин Украины растаможил автомобиль Рено Лагуна 2004 года выпуска с немецкой регистрацией и дизельным двигателем. За него в госбюджет новый владелец заплатил почти 50 тысяч гривен.

На Черновицкой таможне также ожидают растаможки еще 5 автомобилей с иностранной регистрацией.

В целом, пока ажиотажа с растаможкой нет.

Кстати, все средства с растаможки обещают отправить в Пенсионный фонд на покрытие его дефицита, на индексации пенсий, на выплаты в первую очередь тем, кто получает минимальную пенсию.

Санкции

Руководитель Львовской таможни Левко Прокипчук сообщил, что протестующие могут получить депортацию из Польши и аннулирование карты поляка, ведь в блокаду попали польские дипломаты.

По его словам, польская сторона просит предоставить информацию о пикетчиках, которые не пропускают автомобили через пункты пропуска.