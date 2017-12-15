Одну из сильнейших сборных мира могут отстранить от ЧМ-2018

Источник: Апостроф

ФИФА может отстранить сборную Испании от участия в чемпионате мира-2018 из-за вмешательства государства в дела футбольной федерации.

Как сообщает Sports.ru со ссылкой на El Pais, ФИФА уже направила Королевской испанской футбольной федерации предупреждение о том, что ее членство в Международной федерации футбола может быть приостановлено, а значит, испанские команды будут отстранены от турниров.

Отмечается, что, по мнению ФИФА, правительство Испании оказывает давление на ситуацию с выборами нового президента испанской федерации футбола. Это противоречит уставу ФИФА, согласно 13-й статье которого федерации-члены должны быть самостоятельными.

На данный момент обязанности президента Королевской испанской футбольной федерации исполняет Хуан Луис Ларреа. Летом он сменил на этом посту Анхеля Мария Вильяра, который ушел в отставку из-за обвинений в коррупции.