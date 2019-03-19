Одолжить нужно еще $4 млрд - министр финансов
Источник: Корреспондент.net
В текущем году Украине необходимо одолжить около 4 миллиардов долларов, чтобы погасить предыдущие кредиты. Об этом сказала министр финансов Оксана Маркарова в эфире Радио НВ, пишет FinClub.
Маркарова напомнила, что в этом году Украина уже получила 600 млн долларов под гарантию Всемирного банка.
"Они уже поступили на счета. Это те, которые под 4%. Мы сделали небольшое доразмещение (еврооблигаций), когда была такая возможность и цена была меньше 10%", - рассказала министр.
Она подчеркнула, что Минфин также работает над дополнительными инструментами от официальных кредиторов.
"Мы уже начали переговоры со Всемирным банком о следующей гарантии. Я надеюсь, что в этом году сможем ее использовать. Ну а остальное - будем мониторить и выходить на частный рынок", - добавила Маркарова.