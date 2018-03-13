ОЭСР прогнозирует рост мировой экономики на 3,9 процента

Источник: DW

Несмотря на угрозу глобальной торговой войны, в 2018 году мировая экономика вырастет на 3,9 процента. Такой прогноз содержится в промежуточном докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), обнародованном во вторник, 13 марта. Это наиболее высокий показатель с 2011 года, отмечают эксперты.

Подобный темп сохранится и в 2019 году, уверен главный экономист ОЭСР Альваро Перейра. Прежний прогноз - в 3,6 процента - был скорректирован из-за "возвращения мира к более привычным условиям", полагает Перейра.

Мировая экономика по-прежнему остро реагирует на напряжение в международной торговле, подчеркивают авторы документа. В частности, объявленные США пошлины на импорт стали и алюминия "могут помешать восстановлению", поскольку представляют собой "значительный риск", подчеркнул главный экономист ОЭСР. Странам с развитой металлургической отраслью рекомендовано обратить внимание на применяемые в мире "решения о сокращении избыточных производственных мощностей".

Улучшен прогноз для США и ФРГ

В докладе ОЭСР содержатся и данные по регионам, отмечают авторы. Так, прогноз экономического роста для США повышен до 2,9 процента на 2018 год и до 2,8 процентов - на 2019-й. Благоприятная конъюнктура и растущая инфляция означают, что Федеральная резервная система США (ФРС) повысит базовую ставку четырежды вместо предполагаемых ранее трех повышений, считают эксперты.

В свою очередь в еврозоне наблюдается замедление экономического роста. ОЭСР снизила первоначальный прогноз на 0,2 процентных пункта, говорится в докладе. Таким образом, в 2018 году экономика еврозоны вырастет на 2,3 процента, а в следующем - на 2,1 процента.

Прогноз для экономики ФРГ повышен, отмечается в докладе. В текущем году она, по оценкам экспертов, вырастет на 2,4 процента вместо предполагаемых ранее 2,3 процента. Основой роста авторы считают запланированное новой "большой коалицией" увеличение государственных расходов. В следующем году экономика Германии вырастет на 2,2 процента вместо первоначальных 1,9 процента, полагает ОЭСР.