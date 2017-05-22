Офицера ВМС Украины пытались завербовать в России

Источник: КорреспонденТ.net

Капитан первого ранга Александр Орехов, находясь в России, был схвачен, подвергся пыткам и под угрозой жизни подписал документы о вербовке. Об этом сообщило ТСН.

Как рассказал сам офицер, у него умерла мама, которая проживала в Краснодарском крае. Несмотря на запрет, Александр не мог не поехать на похороны и отправился в РФ.

По словам военного моряка, после пересечения границы автобус, в котором он ехал, был остановлен, его вывели и на автомобиле повезли в Краснодар. На него надели наручники, сразу начались угрозы, давление и силовое воздействие.

Допросы и пытки продолжались несколько дней, но офицер решил схитрить. Он согласился предоставлять секретную информацию российским спецслужбам, подписал какие-то документы и был отпущен. В Одессе Александр сразу обратился в нашу контрразведку.

Инцидент прокомментировал командующий ВМСУ Игорь Воронченко:

"Я должен сказать откровенно, что те военнослужащие, которые вынуждены за такое издевательство идти на сотрудничество, если они откровенно рассказывают об этом, то они автоматически не подпадают под уголовную ответственность. На прохождение службы и карьерный рост это не будет влиять", - заявил вице-адмирал.