Официально: ЦИК завтра объявит итоги голосования на выборах Президента 31 марта

Источник: Українські новини

Центральная избирательная комиссия, которая провела выборы Президента Украины 31 марта 2019 года, в воскресенье, 7 апреля официально объявит результаты голосования.

Об этом говорится в анонсе ЦИКа, передают Українськi Новини.

"7 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года", - сказано в нем.

На основании протоколов окружных избирательных комиссий ЦИК должен составить собственный сведенный со всех округов протокол о результатах голосования граждан на выборах 31 марта.

В нем должна содержаться информация количестве проголосовавших, неиспользованных, недействительных и действительных бюллетеней и голосов за каждого из кандидатов.

По закону, избранным кандидатом считается тот, кто получил более 50% голосов, если же такого нет, то на третье воскресенье от дня выборов назначается второй тур, куда выходят два кандидата, получивших больше других голосов.

Согласно переданным из округов данным по электронной системы, на выборах Президента 31 марта 30,24% избирателей проголосовали за Владимира Зеленского, 15,95% - за Петра Порошенко, 13,40% - за Юлию Тимошенко.