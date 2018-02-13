Офис будущего: появилось новое видео из Apple Park

Источник: Корреспондент.net

В Сети было опубликовано новое видео со штаб-квартирой Apple Park, которая находится на финальном этапе строительства. Ролик опубликовал журналист Мэтью Робертс на своем личном YouTube-канале.

В ролике штаб-квартира показана с высоты птичьего полета. В настоящее время все еще продолжают вестись строительные работы и озеленение территории. Вокруг офиса планируется высадка девяти тысяч деревьев разных пород, в том числе - персиковых, яблонь и других.

По желанию Стива Джобса, новая штаб-квартира должна нести минимум вреда окружающей среде. Именно поэтому основным источником энергии в ней будут солнечные батареи.