13.02.2018
Офис будущего: появилось новое видео из Apple Park
Источник: Корреспондент.net
В Сети было опубликовано новое видео со штаб-квартирой Apple Park, которая находится на финальном этапе строительства. Ролик опубликовал журналист Мэтью Робертс на своем личном YouTube-канале.
В ролике штаб-квартира показана с высоты птичьего полета. В настоящее время все еще продолжают вестись строительные работы и озеленение территории. Вокруг офиса планируется высадка девяти тысяч деревьев разных пород, в том числе - персиковых, яблонь и других.
По желанию Стива Джобса, новая штаб-квартира должна нести минимум вреда окружающей среде. Именно поэтому основным источником энергии в ней будут солнечные батареи.
Новости раздела
Мир
13.02.2018
США помогут прекратить войну на Донбассе - Волкер
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины поставил завершение боевых действий в Украине в прямую зависимость от выбора Кремля.
Мир
13.02.2018
На традиционном карнавале в Рио-де-Жанейро люди попытались обратить внимание на проблемы страны костюмами
Коррумпированного политика изобразили в костюме и с деньгами
Мир
13.02.2018
Страны НАТО увеличивают расходы на оборону
Восемь стран НАТО в нынешнем году потратят на оборону не менее 2 процентов ВВП, заявил генсек альянса Столтенберг. К 2024 году число таких стран увеличится до 15.
Мир
12.02.2018
Олимпиада-2018: количество заболевших чрезвычайно заразным норавирусом выросло до 194
Число заболевших норавирусом в поселке Олимпиады в Южной Корее выросло до 194. Об этом заявили организаторы Олимпиады.
Мир
12.02.2018
Facebook теряет популярность у молодежи в США
В 2018 году количество молодых пользователей Facebook снизится на 5,8 процента. Число активных юзеров Instagram и Snapchat наоборот растет.
Мир
12.02.2018
Трамп запросил $24 млрд на развитие ядерной триады
В проекте бюджета США на 2019 финансовый год отмечается, что запрашивается 24 млрд долларов для Пентагона на модернизацию и поддержание ядерной триады.
Мир
12.02.2018
Берлин недоволен реализацией Минских соглашений
Миротворческая миссия ООН может помочь стабилизировать ситуацию с безопасностью на Донбассе и вывести из региона тяжелые вооружения, считают в МИД Германии.
Мир
11.02.2018
В 2017 году в ФРГ зафиксированы 1,5 тысячи антисемитских преступлений
Большинство из данных правонарушений совершили правые экстремисты, пишет газета Tagesspiegel. Показатели антисемитских правонарушений остаются на уровне 2016 года.
Мир
11.02.2018
Бундесвер будет посредничать в конфликте Багдада с курдами
Миссию бундесвера в Ираке расширят на всю эту страну, сообщила министр обороны ФРГ. В борьбе против ИГ немецкие военнослужащие будут поддерживать и курдов, и власти в Багдаде.
Мир
11.02.2018
Ангела Меркель хочет оставаться канцлером ФРГ до 2021 года
Ангела Меркель намерена оставаться канцлером и лидером ХДС до следующих выборов. Несмотря на уход Мартина Шульца с поста председателя СДПГ, она видит его в составе нового правительства.
Мир
11.02.2018
В ООН требуют объявить перемирие в Сирии на месяц
С таким заявлением Антони Гутерреш выступил после того, как на израильско-сирийской границе началась активная эскалация конфликта.
Мир
11.02.2018
МИД: Украинцев в разбившемся Ан-148 не было
На борту разбившегося Ан-148 находились жители Оренбургской области, Санкт-Петербурга и Москвы. Также среди пассажиров был гражданин Швейцарии.
Мир
10.02.2018
Оппозиционные партии бойкотируют выборы президента Азербайджана
"Мусават" стала третьей оппозиционной партией Азербайджана, объявившей о бойкоте внеочередных президентских выборов. Ранее глава государства Ильхам Алиев неожиданно назначил голосование на 11 апреля 2018 года.
Мир
10.02.2018
Высокопоставленный чиновник Минюста США подала в отставку
Причину ухода третьего по значимости чиновника Минюста США Рейчел Брэнд наблюдатели связывают с ее нежеланием быть вовлеченной в расследование о вмешательстве РФ в выборы в США.
Мир
10.02.2018
Россия и Эстония обменялись шпионами
Райво Суси и Артем Зинченко были ранее осуждены в России и Эстонии за шпионаж - на 12 и 5 лет лишения свободы соответственно. Оба подали прошения о помиловании, которые были удовлетворены президентами обеих стран.
Мир
10.02.2018
Mercedes пришлось извиняться за цитату Далай-ламы в рекламе
Китайские пользователи интернет начали массово возмущаться рекламой автоконцерна в сети Instagram с упоминанием духовного лидера Тибета.
Мир
10.02.2018
В НАТО еще не определились с политикой по Крыму
НАТО понимает, что южное направление нуждается в усилении, и возможно, там состоится дополнительное развертывание сил, но "как это будет и когда – зависит от России".
Мир
09.02.2018
Навальный требует наказать вице-премьера Приходько
Навальный просит СКР и Генпрокуратуру проверить факты из расследования ФБК о Приходько и Дерипаске. Вице-премьер, по словам Навального, незаконно получал услуги имущественного характера от олигарха.
Мир
09.02.2018
Суд в Париже подтвердил исключение Ле Пена из "Национального фронта"
Апелляционный суд в Версале сохранил за Жан-Мари Ле Пеном статус почетного председателя основанного им "Национального фронта". Ле Пен был исключен из партии в 2015 году за провокационные высказывания.
Мир
09.02.2018
Airbus оштрафован за нарушения в ходе сделки с Австрией
Прокуратура Мюнхена наложила на Airbus Defence and Space штраф в размере 81,25 млн евро. Компанию обвинили в отсутствии надлежащего контроля за денежными потоками при продаже истребителей Республике Австрия.
Мир
09.02.2018
Цена на нефть обвалилась ниже 63 долларов
Снижение котировок произошло на фоне новостей о планируемом росте добычи "черного золота" в Иране и очередных сланцевых рекордах в США.
Мир
08.02.2018
Дилемма Ксении Собчак: шоувумен или политик?
Ксения Собчак пытается держать равновесие в разных ситуациях. После регистрации кандидатом в президенты РФ кто она - политик или шоувумен? Но точно - не ангел, считает Сергей Елкин.