Охранник нардепа устроил стрельбу в Киеве

Источник: КорреспонденТ.net

В Киеве охранник народного депутата Верховной Рады от Радикальной партии Сергея Мельничука устроил стрельбу на Троещине. Об этом 112.ua рассказали в пресс-службе столичной полиции вечером во вторник, 15 августа.

Ранее издание dtp.kiev.ua сообщило, что стрельбу из боевого оружия устроил сам Мельничук. Его автомобиль оказался заблокирован на обочине.

Как уточнил нардеп Борислав Береза, стрельба произошла из-за конфликта по территории детского сада, изъятого из коммунальной собственности.

"Троещина встретила рейдеров так тепло и радушно, что прощаясь рейдеры отстреливались. Им это не помогло. Их повязали. Садику быть!" – написал он на своей странице в Facebook.

Отметим, до избрания в Раду Мельничук был командиром добровольческого батальона "Айдар".

Недавно Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за разбойного нападения Мельничука и его батальона Айдар в Новосветловке Луганского области в 2014 году.