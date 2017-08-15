Найти

15.08.2017

Охранник нардепа устроил стрельбу в Киеве

Источник: КорреспонденТ.net

В Киеве охранник народного депутата Верховной Рады от Радикальной партии Сергея Мельничука устроил стрельбу на Троещине. Об этом 112.ua рассказали в пресс-службе столичной полиции вечером во вторник, 15 августа.

Ранее издание dtp.kiev.ua сообщило, что стрельбу из боевого оружия устроил сам Мельничук. Его автомобиль оказался заблокирован на обочине.

 

Как уточнил нардеп Борислав Береза, стрельба произошла из-за конфликта по территории детского сада, изъятого из коммунальной собственности.

"Троещина встретила рейдеров так тепло и радушно, что прощаясь рейдеры отстреливались. Им это не помогло. Их повязали. Садику быть!" – написал он на своей странице в Facebook.

Отметим, до избрания в Раду Мельничук был командиром добровольческого батальона "Айдар".

Недавно Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за разбойного нападения Мельничука и его батальона Айдар в Новосветловке Луганского области в 2014 году.

Новости раздела
Украина
15.08.2017
Киев: Россия могла передать украинские ракеты КНДР
По оперативной информации, у России есть сегодня ракеты "Циклон-2" и "Циклон-3".
Украина
14.08.2017
Погода на неделю: В Украине пройдут дожди с грозами и спадет жара
В Киеве в понедельник пройдут кратковременные дожди с грозами
Украина
14.08.2017
В Украине дети от пяти лет смогут летать на самолетах без сопровождения
В пассажирскую ведомость также будет внесена графа "гражданство".
Украина
14.08.2017
Укроборонпром за три года получил заказ на 12 млрд
В бюджет концерн перечислил 12,4 миллиарда гривен.
Украина
14.08.2017
В ЕСПЧ около четырех тысяч дел по Донбассу и Крыму
В МинТОТ сообщили, что более трех тысяч дел связаны с уничтожением и повреждением имущества.
Украина
13.08.2017
Украинец пытался вывезти в Польшу почти 30 кг наркотиков
На наркотики отреагировала собака пограничников.
Украина
13.08.2017
В Киеве прогремел взрыв
Во двор частного дома в Дарницком районе бросили гранату.
Украина
13.08.2017
В НАБУ расследуют почти 400 дел
Общее количество подозрений по состоянию на конец июля достигло 225.
Украина
13.08.2017
На Майдане развернули флаг непризнанной Ичкерии
Флаг развернул президентский полк. На акцию в центре Киева пришли татары, Амина Окуева и бойцы батальона им. Джохара Дудаева.
Украина
13.08.2017
В Киеве эвакуировали вокзал: ищут бомбу
Из-за очередного сообщения о минировании центральный вход в вокзал закрыли, но поезда продолжают ездить.
Украина
13.08.2017
Не хватило вагонов: пассажиры Интерсити Одесса-Киев ехали стоя
Из-за поломки поезда Одесса - Киев многие его пассажиры в жару ехали стоя: вместо 9 вагонов Укрзализныця предоставила пять.
Украина
13.08.2017
В Одессе прошел ЛГБТ-марш
Из-за радикально настроенных противников Марша равенства маршрут шествия сократили.
Киев: Россия могла передать украинские ракеты КНДР | ОБСЕ осудила депортацию российской журналистки