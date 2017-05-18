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Охранника Яроша взяли под стражу на 60 дней за ранение таксиста

Источник: 112.ua

18.05.2017

Охраннику нардепа Дмитрия Яроша, который подозревается в огнестрельном ранении таксиста, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права освобождения под залог. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Сергей Погосян, передает "Радио Свобода".

По словам адвоката, он уже встречался с подзащитным, который находится в следственном изоляторе, после инцидента с таксистами у того сломаны пальцы рук, многочисленные ссадины и ушибы на теле.

"Что меня сразу удивило и возмутило: Навроцкий был в ужасном состоянии, неадекватном, физически не мог разговаривать, голова перебинтованная, глаз заплыл, вся правая сторона онемела, он фактически даже ничего подписывать не мог, весь в крови, говорить мог только "да" и "нет". Он даже не мог понять, что происходит... Перелом пальцев руки обнаружили только на следующий день, когда по нашему настоянию сделали рентген", - сказал Погосян.

Сторона защиты настаивает на мерах самообороны в действиях охранника Яроша и составе преступления в действиях таксистов, которые в ходе конфликта применили биты против пассажиров.

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